«Настоящими армянами не станете»: строгий распорядок, пять языков и бокс. Как на самом деле живут дети Симоньян и Кеосаяна?
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян воспитывают троих детей: дочерей Маро и Марьяну, а также сына Баграта. Все они живут в уютном подмосковном особняке, который был приобретен для семьи отцом Тиграна. Подробнее о том, как сегодня живут дети сразу двух самых знаменитых армянских фамилий России, читайте в материале «Радио 1».
Строгое, но справедливое воспитаниеСемья придерживается армянских традиций в воспитании детей. Как отмечает Маргарита, в их доме существует строгий распорядок.
«Демократия у нас в семье есть. Но она кончается ровно там, где вред детям начинается», — отметила она.
По ее словам, дети учатся хорошо кушать, вовремя ложиться спать и быть вежливыми.
Многоязычное будущееОдним из приоритетов в образовании детей является изучение языков. В дополнение к русскому, они учат английский, китайский и армянский языки.
«Багратик шутит, что если еще один язык заставят учить, то просит еще одну голову ему приделать», — делится Маргарита.
Увлечения и талантыДесятилетний Баграт не только изучает языки, но и активно занимается спортом — футболом, плаванием и тайским боксом. Он также увлекается биологией и умеет без запинки называть динозавров. Его кулинарные навыки проявляются в жарке армянского шашлыка — хороваца.
Пятилетняя Маро проявляет творческие способности через рисование и музыку, а одиннадцатилетняя Марьяна, унаследовавшая от мамы артистизм, пишет стихи и активно занимается творчеством.
Мечты о будущемБаграт мечтает стать режиссером, как его знаменитые папа и дедушка.
«Вырасту, тоже снимать фильмы начну. Но только мультфильмы: там всё всегда хорошо заканчивается», — говорит он.
Роль бабушек в воспитанииВ воспитании детей также активно участвуют обе бабушки: мама Тиграна, актриса Лаура Геворкян, и мама Маргариты, Зинаида. Они не только помогают с внуками, но и готовят традиционные армянские блюда для них.
«Не доедите толму, настоящими армянами не станете!» — шутит Лаура.
Напомним, что Тигран Кеосаян, российский режиссер и телеведущий, находится в коме с конца декабря 2024 года, после перенесенной клинической смерти, вызванной проблемами с сердцем. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, но медики отмечают незначительные улучшения, такие как реакции на голос и свет. Врачи прилагают все усилия для поддержания его состояния.