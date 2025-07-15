«Настоящими армянами не станете»: строгий распорядок, пять языков и бокс. Как на самом деле живут дети Симоньян и Кеосаяна?

15 июля 2025, 11:38

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян воспитывают троих детей: дочерей Маро и Марьяну, а также сына Баграта. Все они живут в уютном подмосковном особняке, который был приобретен для семьи отцом Тиграна. Подробнее о том, как сегодня живут дети сразу двух самых знаменитых армянских фамилий России, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Строгое, но справедливое воспитание Многоязычное будущее Увлечения и таланты Мечты о будущем Роль бабушек в воспитании

Строгое, но справедливое воспитание

«Демократия у нас в семье есть. Но она кончается ровно там, где вред детям начинается», — отметила она.

Многоязычное будущее

«Багратик шутит, что если еще один язык заставят учить, то просит еще одну голову ему приделать», — делится Маргарита.

Фото: iStock/artisteer



Увлечения и таланты

Мечты о будущем

«Вырасту, тоже снимать фильмы начну. Но только мультфильмы: там всё всегда хорошо заканчивается», — говорит он.

Фото: iStock/FroggyFrogg



Роль бабушек в воспитании

«Не доедите толму, настоящими армянами не станете!» — шутит Лаура.