15 июля 2025, 08:14

Жанна Эппле (Фото: Instagram*@epple.ymnaya)

15 июля свой день рождения отмечает российская актриса и телеведущая Жанна Эппле. Ей исполняется 61 год. Артистка обрела широкую известность после выхода сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», где она исполнила роль Юли Шажковой и моментально стала знаменитой среди миллионов телезрителей. Сегодня же имя артистки все чаще вспоминают не по ее работам, а по долгам и судебным разбирательствам. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография актрисы Личная жизнь Финансовые проблемы и банкротство



Биография актрисы

Жанна Эппле (Фото: Instagram*@epple.ymnaya)



Личная жизнь

«Я что-то делала по дому, и вдруг резкая боль внизу живота… Меня на скорой привезли в больницу. Ребенка спасти не удалось. На следующий день врач вошел в палату и объявил страшный приговор: детей у меня больше никогда не будет», — рассказала актриса в интервью журналу «Караван историй».

«Я 20 лет прожила в не очень большом счастье, не говоря о том, что я была не реализована в профессиональном плане — мой муж не очень хотел, чтобы я работала актрисой. Поэтому на сегодняшний день я могу сказать ему только спасибо», — говорила об этих отношениях Эппле в программе «Ой, мамочки!».

Жанна Эппле, Ефим и Ангелина Фрэз с сыном Северином (Фото: Instagram*@epple.ymnaya)



«У нас могла случиться очень большая любовь. Но Валера был женат, я тоже была замужем и беременна. Но мы были очень влюблены. Чтобы убить такую любовь, нужно просто перестать видеться. У нас так и получилось», — делилась актриса в программе «Судьба человека».

«Только с ним я по-настоящему реализовалась в качестве женщины. Дима был таким образованным, столько всего мне рассказал. И секс у нас, конечно, был потрясающий», — вспоминала Эппле.





Финансовые проблемы и банкротство

Жанна Эппле (Фото: Instagram*@epple.ymnaya)



«Он сказал, что может меня «облагодетельствовать» €10 тысячами, чтобы я подавилась, заткнулась и пошла в определенное эротическое пешее путешествие», — цитирует Полянскую gazeta.ru.