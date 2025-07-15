«Пошла в эротическое пешее путешествие»: кризис 61-летней Жанны Эппле. Долги в 15 млн, суды и скандал с подругой
15 июля свой день рождения отмечает российская актриса и телеведущая Жанна Эппле. Ей исполняется 61 год. Артистка обрела широкую известность после выхода сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», где она исполнила роль Юли Шажковой и моментально стала знаменитой среди миллионов телезрителей. Сегодня же имя артистки все чаще вспоминают не по ее работам, а по долгам и судебным разбирательствам. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография актрисы
Жанна Эппле родилась 15 июля 1964 года в Москве в семье интеллигентов. Её отец, Владимир Николаевич Эппле, был инженером и директором НИИ торфяной промышленности, а мать, Людмила Николаевна Трудолюбова, работала учительницей. Фамилия Эппле имеет французские аристократические корни — её прадед, Артур де Эппле, был известным учёным в области генной инженерии.
После рождения Жанну отправили на Сахалин к бабушке и дедушке, где она провела ранние годы в детском саду-интернате. В Москву она вернулась перед школой, когда её родители развелись, и мать вышла замуж за Сергея Уланцева, высокопоставленного чиновника.
В школьные годы Жанна увлекалась художественной гимнастикой, плаванием, фигурным катанием и балетом. Судьбоносным стал случай, когда подруга позвала её на прослушивание в ГИТИС. Преподавательница Евгения Козырева заметила Жанну и пригласила на свой курс. Так она оказалась в театральном вузе, который окончила в 1986 году.
После ГИТИСа Эппле начала работать в Театре комедии, а позже перешла в Московский драматический театр им. Станиславского. В 1986 году Жанна впервые появилась на экране в небольшой роли в фильме «Алый камень». Однако её официальным дебютом стала работа в картине «Абориген», где она исполнила роль Алёны.
Позже были картины «Ловкач и Хиппоза» и «Белые одежды», но настоящую славу актрисе принесла работа в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 80 работ в кино, в том числе в картинах «Моя родня», «Самый лучший праздник», «Настоящий Дед Мороз», «Рельсы счастья», «Любовь под грифом «Совершенно секретно» и «Беглые родственники», где Жанна Эппле исполнила главные роли. Помимо успешной актёрской карьеры, Жанна Эппле ярко проявила себя на телевидении в качестве ведущей «Вино-шоу-кур» (с Владимиром Винокуром), «Клуб бывших жён» и «Нет запретных тем».
Личная жизнь
Личная жизнь знаменитой актрисы Жанны Эппле напоминает драматический сериал, где были и страстные романы, и болезненные расставания. В 1983 году 19-летняя Жанна вышла замуж за балетмейстера Алексея Бакая, но этот брак продлился всего два года. Трагический выкидыш на шестом месяце беременности и последующий ложный диагноз онкологии стали испытанием, которое пара не смогла преодолеть. Бакай уехал в США, оставив молодую жену одну.
«Я что-то делала по дому, и вдруг резкая боль внизу живота… Меня на скорой привезли в больницу. Ребенка спасти не удалось. На следующий день врач вошел в палату и объявил страшный приговор: детей у меня больше никогда не будет», — рассказала актриса в интервью журналу «Караван историй».
Судьбоносной встречей стал роман с кинооператором Ильёй Фрэзом, сыном известного режиссёра. Их 17-летний гражданский брак подарил Жанне двух сыновей — Потапа (1990) и Ефима (2000). Однако отношения омрачались ссорами и даже рукоприкладством, а финальной точкой стало выселение актрисы с детьми из семейного дома.
«Я 20 лет прожила в не очень большом счастье, не говоря о том, что я была не реализована в профессиональном плане — мой муж не очень хотел, чтобы я работала актрисой. Поэтому на сегодняшний день я могу сказать ему только спасибо», — говорила об этих отношениях Эппле в программе «Ой, мамочки!».
Среди других ярких романов актрисы известно о платонической связи с Валерием Гаркалиным во время съёмок «Белых одежд», когда оба были несвободны, а Жанна ждала ребёнка от Фрэза.
«У нас могла случиться очень большая любовь. Но Валера был женат, я тоже была замужем и беременна. Но мы были очень влюблены. Чтобы убить такую любовь, нужно просто перестать видеться. У нас так и получилось», — делилась актриса в программе «Судьба человека».
В 2000-х она встречалась с издателем Дмитрием, который ради неё оставил семью. Роман длился семь лет и завершился, когда Жанна рассказала своему партнёру о том, что у неё возникли серьёзные финансовые трудности, но он не стал оказывать ей материальную помощь.
«Только с ним я по-настоящему реализовалась в качестве женщины. Дима был таким образованным, столько всего мне рассказал. И секс у нас, конечно, был потрясающий», — вспоминала Эппле.А скандальный роман с адвокатом Сергеем Жориным, оплатившим свадьбу её старшего сына, закончился публичными извинениями перед его беременной женой Катей Гордон. Сегодня 61-летняя Жанна находит радость в общении с внуками — Северином (2018) и Ермолаем (2022). Она живёт в московской квартире с младшим сыном Ефимом и его семьёй, признаваясь, что финансовые трудности не позволяют ей иметь собственное жильё.
Финансовые проблемы и банкротство
История финансовых проблем Жанны Эппле началась 15 лет назад, когда актриса заняла у своей давней подруги Капитолины Полянской 154 тысячи евро на покупку жилья. Первое время Эппле исправно выплачивала долг, перечисляя по 25-30 тысяч рублей ежемесячно. Однако пять лет назад платежи внезапно прекратились, что привело к многолетнему судебному разбирательству.
Конфликт с Полянской приобрел особо острый характер. По словам бизнесвумен, Эппле не только перестала платить, но и пыталась оказывать давление. В ход шли угрозы через посредников и полный разрыв контактов. Попытки Полянской договориться о реструктуризации долга наталкивались на сопротивление актрисы. В одном из интервью Полянская поделилась историей о том, что спустя десять лет после получения долга Эппле направила к ней своего представителя. Этот человек представился Ильёй и вёл себя довольно вызывающе. Он утверждал, что срок давности долговой расписки истёк и что взыскать долг с артистки не получится.
«Он сказал, что может меня «облагодетельствовать» €10 тысячами, чтобы я подавилась, заткнулась и пошла в определенное эротическое пешее путешествие», — цитирует Полянскую gazeta.ru.
В 2023 году ситуация достигла критической точки. Суд обязал актрису вернуть 102 тысячи евро основного долга и 6 179 евро процентов. В ответ Эппле подала заявление о банкротстве, что временно приостановило взыскание, но не сняло финансовых обязательств. Параллельно выяснилось, что у звезды накопились и другие долги: перед налоговой службой, банками по кредитам и даже за невыполненные рекламные контракты — общая сумма превышает 15 миллионов рублей.
Финансовые проблемы серьезно повлияли на жизнь семьи Эппле. Согласно законодательству о банкротстве, ее сыновья Потап и Ефим вынуждены возвращать деньги, которые мать переводила им в последние три года. Старший сын уже вернул 150 тысяч рублей, а младший, испытывающий собственные финансовые трудности, задерживает выплаты. Сама актриса сейчас живет в московской двухкомнатной квартире вместе с младшим сыном, его женой и внуком — это единственное жилье, которое не подлежит изъятию.