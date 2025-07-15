Алсу продала особняк на Рублевке без согласия мужа
Год назад известная певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 20 лет совместной жизни. Пара долго делила имущество, но в итоге достигла мирового соглашения. Как стало известно изданию «СтарХит», незадолго до начала судебных разбирательств артистка продала свой роскошный особняк на Рублевке.
Четырехэтажный дом площадью 3112 квадратных метров расположен в элитном поселке Усово и был приобретен Алсу в 2013 году, когда она находилась в браке с Яном. Особняк выполнен в викторианском стиле и отличается впечатляющей отделкой: колонны, лепнина, хрустальные люстры, мрамор и мозаики создают атмосферу уюта и элегантности. Внутри дома имеются несколько спален и гостиных, а также пространство для занятий музыкой, спортзал, спа-зона и бассейн с панорамными окнами.
Артистка уделяла особое внимание ремонту, выбирая натуральные материалы и заказывая мебель по индивидуальным проектам. Алсу не раз делилась фотографиями своего семейного гнездышка в социальных сетях, подчеркивая его уникальный стиль и комфорт.
Согласно судебным документам, коттедж, скорее всего, был записан на Алсу. Такую информацию можно извлечь из материалов дела: за три месяца до начала бракоразводного процесса певица продала земельный участок и два дома, а также нежилое помещение и подземный гараж. В документах в качестве продавца указана только сама Алсу.
Суть судебного процесса заключалась в том, что покупатель недвижимости обманул певицу и перестал перечислять средства за сделку. Часть денег была передана наличными сразу, а оставшаяся сумма должна была выплачиваться по частям. Иск Алсу был удовлетворен частично. Кадастровая стоимость всех объектов недвижимости на момент последней оценки составляла около 300 миллионов рублей, однако сейчас, по некоторым данным, она превышает миллиард рублей.
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