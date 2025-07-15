Алсу продала особняк на Рублевке без согласия мужа

15 июля 2025, 09:24

Алсу продала особняк на Рублевке перед разводом с Яном Абрамовым

Алсу (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Год назад известная певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 20 лет совместной жизни. Пара долго делила имущество, но в итоге достигла мирового соглашения. Как стало известно изданию «СтарХит», незадолго до начала судебных разбирательств артистка продала свой роскошный особняк на Рублевке.