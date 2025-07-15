15 июля 2025, 10:57

Дмитрий Матвеев (Фото: (Instagram* @d.matveev366)

Дмитрий Матвеев, родившийся 15 июля 1997 года в Тольятти, с детства проявлял интерес к различным видам деятельности. В юности он занимался боксом, однако вскоре это хобби отошло на второй план. Вместо этого, Дмитрий нашел свое призвание в мире татуировок и музыки. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Музыкальная карьера Открытие сверхъестественных способностей Участие в «Битве экстрасенсов» Скандалы и победа Личная жизнь и отношения с Астрид Возвращение в Россию и дальнейшая карьера

Музыкальная карьера

Открытие сверхъестественных способностей

Участие в «Битве экстрасенсов»

Дмитрий Матвеев (Фото: (Instagram* @d.matveev366)



Скандалы и победа

Личная жизнь и отношения с Астрид

Возвращение в Россию и дальнейшая карьера