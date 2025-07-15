Путь к славе на «Битве экстрасенсов», переезд в Китай, развод и возвращение в РФ: Дмитрию Матвееву 28 лет, как он живет сегодня?
Дмитрий Матвеев, родившийся 15 июля 1997 года в Тольятти, с детства проявлял интерес к различным видам деятельности. В юности он занимался боксом, однако вскоре это хобби отошло на второй план. Вместо этого, Дмитрий нашел свое призвание в мире татуировок и музыки. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Музыкальная карьераМатвеев известен не только как экстрасенс, но и как музыкант. Под псевдонимом «366» он выпустил два альбома, однако наибольшую популярность приобрела одна из его старых песен, название которой совпадает с его псевдонимом. В песне прослеживаются депрессивные нотки, но сам Дмитрий подчеркивает, что это лишь отражение его личных переживаний в молодости.
Открытие сверхъестественных способностейСвою экстрасенсорную способность Дмитрий Матвеев открыл в юности, изучая рукописи своего прадедушки. Чтение этих текстов пробудило в нем необычный дар — он начал слышать голоса. С этого момента Дмитрий стал активно развивать свои возможности.
Участие в «Битве экстрасенсов»Матвеев был одним из самых молодых участников шоу «Битва экстрасенсов», где его способности сразу же привлекли внимание зрителей. Он успешно прошел испытания, включая задание с ширмой и багажником, что вызвало много обсуждений в сети. Его отношения с ведущим Сергеем Сафроновым были напряженными: Сафронов не верил в дар Матвеева, что добавляло интриги в шоу.
Скандалы и победаНесмотря на успехи в шоу, имя Матвеева оказалось в черном конверте в предпоследнем выпуске, однако он смог остаться в проекте благодаря успешному прохождению дополнительного испытания. После победы многие зрители сомневались в справедливости его успеха, предполагая, что ему помогли связи с другой участницей — Астрид.
Личная жизнь и отношения с АстридИнтересно, что отношения между Дмитрием и Астрид развивались несмотря на языковой барьер: Чжофань Ли (настоящее имя Астрид) не знала русского языка, и пара общалась на английском. Они утверждали, что телепатия помогла им понять друг друга. Несмотря на скептицизм поклонников, пара удивила всех, уехав в Китай и поженившись. Однако брак продлился всего три года из-за несовпадения характеров.
Возвращение в Россию и дальнейшая карьераПосле развода Дмитрий Матвеев вернулся в Россию и сосредоточился на своей карьере экстрасенса. Его популярность продолжает расти, он активно участвует в различных проектах, связанных с паранормальными явлениями. Дмитрий стал символом нового поколения экстрасенсов, совмещающим творческие увлечения с мистическими способностями.
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