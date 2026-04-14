«Нажимают на больные кнопки»: Нутрициолог назвала главную опасность интуитивного питания

14 апреля 2026, 16:31

Нутрициолог Савельева: опасность интуитивного питания в искусственных продуктах

Мы привыкли думать, что организм «знает лучше». Хочется шоколада — значит, не хватает магния. Тянет на соленое — где-то дисбаланс. Но что, если в современном мире ваша интуиция больше не союзник, а слабое звено, которым легко управляют другие люди?





Нутрициолог, фитнес-тренер Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» объяснила, почему интуитивное питание, работавшее сотни лет, сегодня превратилось в ловушку — и чем это опасно для кошелька, фигуры и здоровья.





«Сегодня модно говорить об "интуитивном питании" как о возвращении к природе, доверии к телу и отказе от жестких правил. Однако мало кто уточняет: исторически интуиция работала только в безопасной среде. Еще 50–100 лет назад у человека не было шансов проиграть, потому что сама еда была другой», — сказала она.

«Все изменилось с появлением супермаркетов, полуфабрикатов и индустрии "еды как бизнеса". Сегодня полки магазинов заполнены не продуктами в чистом виде, а сложными промышленными конструкциями, над которыми работают команды технологов, маркетологов и нейробиологов. Комбинаторика питания разрабатывается специально. Картошка фри проходит много испытаний и процедур, чтобы она давала палитру ощущений за один укус: и хруст, и мягкость, и запахи, и тепло. Вы получаете не просто картошку, которую почистили и запекли, а целый букет эмоций», — объяснила Савельева.

«И тут наша дорогая интуиция лежит на обеих лопатках, потому что инстинктами управляют совершенно другие вещи. Производители еды решили задачу идеально: продукт должен быть дешевым, долго хранящимся, вызывающим привыкание и продающим себя сам. Потребитель при этом получает быстрый дофамин, но платит метаболическими нарушениями, лишним весом и хронической усталостью. Вот здесь и кроется основная беда», — поделилась нутрициолог.