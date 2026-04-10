«Всего ложка»: Диетолог рассказал, как превратить банан в высокобелковый десерт без сахара

10 апреля 2026, 13:52

Фото: iStock/Sergey Ovchinnikov

10 апреля празднуется Международный день банана. Этот фрукт остается одним из любимых у россиян.





Диетолог-нутриолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что банан можно не только есть в свежем виде, но и жарить, варить, делать из него муку и даже кетчуп — как на Филиппинах.





«Можно еще делать ПП-десерты, в которых будут и белок, и жиры, и углеводы, и магний, и питательные нутриенты. Такой перекус закрывает сразу несколько потребностей рациона и не требует рафинированного сахара», — сказал эксперт.

«Два-три банана перемалываются в блендере вместе с одним яйцом, добавляются кукурузная мука и буквально одна-две веточки сахарозаменителя. Желательно брать эритрит — он даёт очень насыщенный, приятный вкус. Панкейки получаются замечательные, но немного темные», — отметил Пристанский.