«Не бейте себя палкой»: Психолог дала главный антисовет для тех, кто в депрессии

30 июня 2026, 12:35

Психолог Сальникова: в состоянии депрессии нельзя себя принуждать к спорту

Фото: iStock/m-gucci

Вокруг депрессии существует жестокая иллюзия: мол, если ты знаешь, что спорт полезен, но не встаешь с дивана, — ты ленивый и виноват.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, что, когда мы падаем в «депрессивную яму», то вылезать из нее с помощью спорта бесполезно.





«Человек в депрессии слышит совет "пойди займись спортом" и пытается выполнить. Не получается (нет сил, нет энергии, встать с кровати — уже подвиг). Вместо того чтобы остановиться, человек начинает себя ругать: "Я знаю, я прокрастинирую, но у меня не получается, от этого я становлюсь еще хуже". Это стратегия, которая приведет к еще большему депрессивному состоянию», — объяснила она.

«Когда человек лежит с насморком и температурой, он не идет покорять вершины. А если идет, все знают, чем это кончается — один день покорения, потом семь дней отключки. Правильно в болезни — три дня отлежаться, отоспаться, поесть супчика, пожалеть себя. То же самое с депрессией. Важно отнестись к этому как к болезненному состоянию. Наша психика сейчас болеет. Когда мы ей поможем, позаботимся о ней, а не будем постоянно долбить и пилить себя "нужно идти бегать", — тогда можно выходить на ровное состояние и потихонечку внедрять привычки», — отметила Сальникова.