Стало известно, какой сон повышает риск деменции на 69%
Невролог Лавренова: сон менее 7 часов повышает риск деменции на 30%
Врач-невролог Мария Лавренова из клиники «Атрибьют» рассказала, что оптимальная продолжительность сна для защиты мозга составляет 7–8 часов в сутки. Выход за эти рамки повышает риск деменции.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист сослалась на исследования, которые показывают U-образную кривую риска: опасны оба полюса.
«Хронический недосып (< 7 часов) создаёт прямую угрозу для здоровья мозга, риск развития деменции взлетает на 18–30%. Регулярный пересып (> 8 часов) также не увенчается ничем хорошим. Здесь даже выше риск развития нейродегенеративных заболеваний мозга — от 28 до 69%», — заметила врач.Однако Лавренова добавила, что избыточный сон чаще служит маркером скрытых процессов, а не прямой причиной. По словам специалиста, образ жизни может компенсировать риски.
При сне менее шести часов помогают аэробные нагрузки — 150 минут в неделю (ходьба, бег, велосипед) практически обнуляют угрозу. Короткий дневной сон на 15–30 минут полезен для когнитивных функций, а регулярный сон дольше часа требует консультации врача.