Стало известно, какой сон повышает риск деменции на 69%

30 июня 2026, 11:51

Невролог Лавренова: сон менее 7 часов повышает риск деменции на 30%

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Врач-невролог Мария Лавренова из клиники «Атрибьют» рассказала, что оптимальная продолжительность сна для защиты мозга составляет 7–8 часов в сутки. Выход за эти рамки повышает риск деменции.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист сослалась на исследования, которые показывают U-образную кривую риска: опасны оба полюса.

«Хронический недосып (< 7 часов) создаёт прямую угрозу для здоровья мозга, риск развития деменции взлетает на 18–30%. Регулярный пересып (> 8 часов) также не увенчается ничем хорошим. Здесь даже выше риск развития нейродегенеративных заболеваний мозга — от 28 до 69%», — заметила врач.