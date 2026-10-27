«Не безразличие, а истощение»: Психолог рассказала, почему у людей пропала близость в общении

27 октября 2026, 12:11

Психолог Кардиакос: люди не включаются друг в друга, потому что нет сил

Фото: iStock/fizkes

Парадокс современного одиночества: вокруг нас сотни «друзей» в ленте, но поговорить по душам — не с кем. Мы все меньше звоним, все реже заходим «на огонек» и все чаще ограничиваемся коротким «как дела?» в мессенджере. На первый взгляд кажется, что дело в бешеном ритме жизни. Но на самом деле причин глубже: от страха показаться навязчивым до банального выгорания от чужих проблем.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» связала тренд на «тихий развод» с концепцией современного времени — прилагать минимум усилий, чтобы что-либо продолжалось.





«"Тихий развод" — не просто модный тренд из TikTok, а отражение более широкого явления: современный человек экономит ресурсы везде, где может. Причина — перегрузка. Много сил забирают переживания о том, что происходит в мире, о возрасте, о проблемах со здоровьем. На отношения ресурса уже не остаётся», — сказала она.

«Просто существуют, консервируя свои потребности. Это не про лень или безразличие, а про истощение. И в этом контексте "тихий развод" — ещё один способ сэкономить силы, которых и так почти не осталось», — резюмировала психолог.