Нейропсихолог Макарова объяснила осеннее ощущение «пустой головы»
Нейропсихолог Кира Макарова рассказала, что ухудшение концентрации и забывчивость в октябре часто связаны с перестройкой психики на новый сезон. Короткий световой день, пасмурная погода и возвращение к привычному ритму требуют от организма времени на адаптацию.
В беседе с Life.ru специалист пояснила, что летом люди получают больше солнечного света, дольше остаются активными и чаще ощущают прилив энергии. Осень меняет привычные условия: становится темнее, холоднее, начинаются дожди. Такая перемена порой вызывает подавленность, замедленность мыслей и чувство внутренней опустошенности.
Макарова считает эту реакцию естественным способом приспособления к изменившемуся режиму. Психика снижает темп, чтобы человек постепенно принял новые обстоятельства и избежал резкого эмоционального напряжения.
Нейропсихолог подчеркнула, что осенняя хандра не равна депрессии. Временное снижение настроения и рассеянность не всегда говорят о заболевании. При депрессии заторможенность мышления тоже встречается, однако диагноз должен ставить врач.
Способность сосредотачиваться эксперт сравнила с зарядом аккумулятора. После качественного сна проще справляться со сложными задачами и быстро принимать решения. К вечеру запас сил снижается, поэтому чтение одного текста по нескольку раз или забывчивость могут указывать на накопившуюся усталость.
Особенно заметным осенний спад нередко становится после отпуска, когда человеку приходится возвращаться к рабочим обязанностям. По словам Макаровой, привыкание к новому распорядку требует времени, а ожидание новогодних праздников способно сделать этот период эмоционально легче.
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