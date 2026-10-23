Нейропсихолог Макарова объяснила осеннее ощущение «пустой головы»

23 октября 2026, 08:24

Нейропсихолог Макарова связала осеннюю рассеянность с адаптацией к смене сезона

Фото: iStock/Elena Perova

Нейропсихолог Кира Макарова рассказала, что ухудшение концентрации и забывчивость в октябре часто связаны с перестройкой психики на новый сезон. Короткий световой день, пасмурная погода и возвращение к привычному ритму требуют от организма времени на адаптацию.