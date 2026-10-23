Психолог Ахмадуллин назвал скрытые причины плохих оценок у школьников
Педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин заявил, что низкие отметки порой сигнализируют не о пробелах в знаниях, а о трудностях в отношениях с родителями, тревоге или попытке получить одобрение сверстников.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что двойка сама по себе не доказывает отсутствие старания. Ребенку часто трудно прямо рассказать о переживаниях, поэтому его поведение в учебе способно стать способом выразить недовольство, обиду или страх. При этом взрослым не стоит сразу считать плохую успеваемость сознательным саботажем.
Одной из причин психолог назвал постоянное давление дома. Когда разговоры об учебе заканчиваются ссорами, проверками и наказаниями, школьник начинает отстаивать самостоятельность через отказ выполнять задания. Жесткий контроль усиливает сопротивление.
Ахмадуллин посоветовал родителям постепенно передавать ребенку ответственность за учебный процесс. Школьнику важно самому распределять время, видеть собственные ошибки, искать варианты решения и понимать, в какой момент нужно попросить помощи.
Высокие ожидания семьи тоже способны снизить мотивацию. Если от ребенка требуют только отличных результатов, каждая пятерка превращается в обязанность поддерживать новый уровень. Иногда школьник намеренно снижает усилия, чтобы уменьшить давление и избежать будущего разочарования взрослых.
Влияние оказывает и атмосфера в классе. Подросток может скрывать успехи, если одноклассники высмеивают тех, кто хорошо учится. Низкие оценки порой становятся способом привлечь внимание родителей, когда те включаются в жизнь сына или дочери преимущественно после сообщений о проблемах в школе.
Вместо упреков эксперт предложил начать спокойный разговор. Родителям стоит спросить, что мешает ребенку учиться: непонимание темы, страх ошибки, усталость или напряжение дома. После этого можно выбрать подходящее решение — помочь закрыть пробелы в знаниях либо пересмотреть правила общения в семье и не связывать отношение к школьнику с цифрами в дневнике.
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