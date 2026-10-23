Психолог Ахмадуллин назвал скрытые причины плохих оценок у школьников

23 октября 2026, 10:40

Психолог Ахмадуллин: плохие оценки могут быть попыткой получить признание

Фото: iStock/hxdbzxy

Педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин заявил, что низкие отметки порой сигнализируют не о пробелах в знаниях, а о трудностях в отношениях с родителями, тревоге или попытке получить одобрение сверстников.