«Не бойтесь быть светофором»: Стилист рассказала о трендах весны 2026

03 марта 2026, 17:16

Стилист Сафарова: тренды весны 2026 строятся на психологии и красоте природы

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Весна — время перемен, и первое, что хочется поменять, — это надоевшую за зиму темную одежду. Но как выбрать «свой» цвет в мире, где модные дома ежегодно диктуют новые оттенки?





Стилист Селена Сафарова в беседе с «Радио 1» заявила, что лучший советчик в вопросе моды — это вовсе не глянцевые журналы.





«Я рекомендую больше обращать внимание не на институт цвета, который диктует каждый год какие-то определённые оттенки, а на отражение в зеркале, состояние и настроение в целом. У каждого цвета есть психология. Если вас тянет на какой-то определённый цвет, у этого всегда есть психологический подтекст», — поделилась она.

«Есть правило 60–30–10. 60% вашего образа занимает цвет-лидер, 30% — второй цвет в подмогу, и 10% другого оттенка уже может существовать в аксессуарах. По такому же принципу можно работать и с четырьмя, и с шестью оттенками», — дала совет стилист.

«Все эти тренды — это лишь маркетинговые ходы. Бренды выпускают то, что будет актуально, а потом мы это видим на распродажах. Я здесь больше про индивидуальность, поэтому не люблю разговоры про то, что "надо срочно купить". Это маркетинговые истории, которые работают на ком-то, но, надеюсь, не на вас», — подчеркнула собеседница.