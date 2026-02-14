«Он был немного в стрессе»: певец Ваня Дмитриенко потерял свои кудри без предупреждения
Стилист Егор Рябчик тайно остриг кудри Вани Дмитриенко
Стилист Егор Рябчик поделился историей неожиданного преображения 20-летнего певца Вани Дмитриенко. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Как оказалось, молодой артист долгое время оставался «заложником кудрявого блонда», который давно стал его фирменным образом.
«В этом мне помог также Гоша Рубчинский, с которым мы вдвоём отвернули Ваню от зеркала и без его ведома лишили его белых кудрей. Вернули натуральный цвет», — рассказал Рябчик.По словам стилиста, Дмитриенко был немного в стрессе от неожиданного преображения, но итоговая смена имиджа стала одним из самых ярких моментов года. Такой неожиданный мейковер позволил певцу открыть новую грань своего образа и впечатлить поклонников.