Светлана Лобода раскалила публику в Нью-Йорке своим откровенным образом
Певица Светлана Лобода вышла на публику в комбинезоне с глубоким декольте. Артистка разместила соответствующие фото в личном блоге.
43-летняя Светлана показала кадры, сделанные во время концерта в Нью-Йорке. Певица вышла на сцену в бежевом комбинезоне с глубоким декольте и брюками-клёш. Дизайнеры украсили наряд стразами и кружевом.
Поп-исполнительница надела прозрачный бюстгальтер, чокер с бусинами, браслеты и кольцо. Стилисты уложили волосы знаменитости и сделали макияж с чёрными стрелками, блестящими тенями и помадой.
На размещённых кадрах Лобода позирует на сцене и за кулисами. Поклонники в комментариях оценили внешний вид певицы и оставили множество комплиментов. Концерт в Нью-Йорке стал частью гастрольного тура артистки по городам США.
Ранее стало известно, что Светлану Лободу могут признать террористкой и экстремисткой.
