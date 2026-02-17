Достижения.рф

Светлана Лобода раскалила публику в Нью-Йорке своим откровенным образом

Светлана Лобода показала фото в комбинезоне с декольте с концерта в Нью-Йорке
Светлана Лобода (Фото: Instagram* @lobodaofficial)

Певица Светлана Лобода вышла на публику в комбинезоне с глубоким декольте. Артистка разместила соответствующие фото в личном блоге.



43-летняя Светлана показала кадры, сделанные во время концерта в Нью-Йорке. Певица вышла на сцену в бежевом комбинезоне с глубоким декольте и брюками-клёш. Дизайнеры украсили наряд стразами и кружевом.

Поп-исполнительница надела прозрачный бюстгальтер, чокер с бусинами, браслеты и кольцо. Стилисты уложили волосы знаменитости и сделали макияж с чёрными стрелками, блестящими тенями и помадой.

Светлана Лобода (Фото: Instagram* @lobodaofficial)
На размещённых кадрах Лобода позирует на сцене и за кулисами. Поклонники в комментариях оценили внешний вид певицы и оставили множество комплиментов. Концерт в Нью-Йорке стал частью гастрольного тура артистки по городам США.

Ранее стало известно, что Светлану Лободу могут признать террористкой и экстремисткой.

Ольга Щелокова

