Светлана Лобода раскалила публику в Нью-Йорке своим откровенным образом

17 февраля 2026, 11:19

Светлана Лобода показала фото в комбинезоне с декольте с концерта в Нью-Йорке

Светлана Лобода (Фото: Instagram* @lobodaofficial)

Певица Светлана Лобода вышла на публику в комбинезоне с глубоким декольте. Артистка разместила соответствующие фото в личном блоге.