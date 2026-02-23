Стилист рассказала, что один аксессуар может полностью изменить образ
Обновить внешний вид можно без походов по магазинам — иногда достаточно всего одной детали. Стилист-имиджмейкер международной сети учебных центров красоты «Эколь» Светлана Болотова объяснила Life.ru, как преобразить повседневный образ, используя вещи, которые уже есть в шкафу.
По словам специалиста, внешний образ напрямую связан с настроением, сезоном и актуальными трендами, однако регулярное обновление гардероба требует серьёзных затрат. Альтернативой может стать работа с силуэтом и способом ношения привычной одежды. Например, обычный жакет легко сделать более выразительным: достаточно поднять лацканы и закрепить их брошью или декоративной булавкой — вещь сразу приобретает новый характер.
Особую роль, подчёркивает стилист, играют аксессуары. Классический ремень можно заменить цепочкой или жемчужной нитью, а широкие брюки — заправить в ботильоны или собрать снизу, создавая более объёмный и современный силуэт. Даже небольшие детали вроде поднятого воротника, украшения у горловины или мехового шарфа способны полностью изменить восприятие базового жакета или тренча.
Более смелый приём — многослойность. Сочетание юбки и брюк, двух юбок разной длины или нескольких рубашек разных оттенков помогает создать сложный модный образ без новых покупок. Главное, отмечает Болотова, — следить за пропорциями и сочетанием тканей, чтобы образ выглядел гармонично и актуально.
Читайте также: