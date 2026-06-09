Диетологи раскрыли пользу и вред чеснока
Диетолог Писарева: чеснок способен нормализовать артериальное давление
Чеснок славится своими антибактериальными и противовирусными свойствами. Однако некоторым людям стоит употреблять его с осторожностью. Об этом предупредила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Она уточнила, что благодаря содержанию аллицина чеснок обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Также употребление овоща благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
«Если есть чеснок регулярно, можно нормализовать артериальное давление. Также он позволяет контролировать процесс окисления "плохого" холестерина, снижает уровень триглицеридов в крови и повышает концентрацию "хорошего" холестерина, что является профилактикой атеросклероза», — пояснила Писарева в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что чеснок стоит употреблять дозированно, а при наличии некоторых заболеваний от него лучше вовсе отказаться.
«Противопоказания включают хронические заболевания ЖКТ, такие как язвенная болезнь, панкреатит, холецистит. Острые вещества в составе чеснока могут раздражать слизистую оболочку, провоцируя обострения заболеваний пищеварения», — рассказала врач в беседе с URA.RU.
Употребление чеснока стоит полностью исключить в период обострения заболевания желчного пузыря, добавила Кашух. Также эксперт посоветовала не сочетать чеснок с лекарствами, разжижающими кровь во избежание развития кровотечений.
Так, в день взрослому здоровому человеку можно употреблять 1–2 зубчика. Для детей опасности при умеренном употреблении этот продукт не представляет, заключила гастроэнтеролог.