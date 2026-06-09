Диетологи раскрыли пользу и вред чеснока

09 июня 2026, 11:21

Диетолог Писарева: чеснок способен нормализовать артериальное давление

Фото: iStock/dulezidar

Чеснок славится своими антибактериальными и противовирусными свойствами. Однако некоторым людям стоит употреблять его с осторожностью. Об этом предупредила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.





Она уточнила, что благодаря содержанию аллицина чеснок обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Также употребление овоща благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.





«Если есть чеснок регулярно, можно нормализовать артериальное давление. Также он позволяет контролировать процесс окисления "плохого" холестерина, снижает уровень триглицеридов в крови и повышает концентрацию "хорошего" холестерина, что является профилактикой атеросклероза», — пояснила Писарева в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Противопоказания включают хронические заболевания ЖКТ, такие как язвенная болезнь, панкреатит, холецистит. Острые вещества в составе чеснока могут раздражать слизистую оболочку, провоцируя обострения заболеваний пищеварения», — рассказала врач в беседе с URA.RU.