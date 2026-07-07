«Всему виной ретроградный Меркурий»: Астролог Зак предрек итог саммита НАТО в Анкаре

07 июля 2026, 14:40

Фото: iStock/Cineberg

Ретроградный Меркурий превратит саммит НАТО в Анкаре в шоу с громкими заявлениями без конкретных действий. Такой прогноз сделал астролог Борис Зак.





Так, саммит НАТО проходит 7 и 8 июля в Турции и сопровождается действием ретроградного Меркурия. Это значит, что достигнутые договоренности не будут соблюдаться, а мероприятие станет скорее показательным, а не реально серьезным, подчеркнул Зак в разговоре с Life.ru.





«Этот вывод подтверждается и началом движения Юпитера в знаке Льва. Такое положение указывает на стремление государств к показухе и раздуванию своей важности. До июля 2027 года мы еще не раз увидим события и заявления, на которых будут о чем-то ярко и яростно заявлять, ставить ультиматумы, но до реальных дел дойдут единицы заявлений», — уверен астролог.