«Всему виной ретроградный Меркурий»: Астролог Зак предрек итог саммита НАТО в Анкаре
Ретроградный Меркурий превратит саммит НАТО в Анкаре в шоу с громкими заявлениями без конкретных действий. Такой прогноз сделал астролог Борис Зак.
Так, саммит НАТО проходит 7 и 8 июля в Турции и сопровождается действием ретроградного Меркурия. Это значит, что достигнутые договоренности не будут соблюдаться, а мероприятие станет скорее показательным, а не реально серьезным, подчеркнул Зак в разговоре с Life.ru.
«Этот вывод подтверждается и началом движения Юпитера в знаке Льва. Такое положение указывает на стремление государств к показухе и раздуванию своей важности. До июля 2027 года мы еще не раз увидим события и заявления, на которых будут о чем-то ярко и яростно заявлять, ставить ультиматумы, но до реальных дел дойдут единицы заявлений», — уверен астролог.
Он не исключил, что Украина на саммите может получить обещания по поводу дальнейшей поддержки. Однако ретроградный Меркурий указывает на то, что эти обещания окажутся довольно зыбкими.
При этом гороскоп США указывает на различные напряженные моменты, которые не дадут Вашингтону достичь договоренностей с партнерами в рамках саммита НАТО. Страна добьется неких скрытых целей, подытожил Зак.