«Впадает в две крайности»: Астролог Рейн раскрыла главную причину одиночества Бузовой и дала прогноз на будущий год

08 июля 2026, 11:04

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

В жизни у знаменитой телеведущей, блогера, певицы Ольги Бузовой многие замечают парадокс: с одной стороны, она успешна в карьере, с другой — в личной жизни долгое время не складывается. В чем же дело, и есть ли этому разрешение?





Астролог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» заявила, что вопрос о замужестве Ольги Бузовой стоит остро.





«Причина ее одиночества кроется в поврежденном Юпитере. В отношениях с мужчинами Бузова склонна впадать в две крайности:

критика, осуждение партнера или излишнее сочувствие, когда она видит в мужчине "слабого и маленького", и хочет его спасти», — объяснила она.

«Сейчас в жизни Бузовой идет активный кармический период — пространство "очищается" от ненужных людей. Звезды указывают, что в ближайшие год-два Ольга может вступить в очень стабильные, серьезные и "взрослые" отношения, которые наконец приведут к созданию семьи», — отметила астролог.

«Вердикт для Ольги: Ваша нога восстановится, но это был важный сигнал — нельзя тратить свою удачу на "ремонт" чужих жизней. Ваш личный маршрут года ведет вас к семейному счастью, если вы позволите мужчине быть сильным, а себе — просто любимой», — завершила собеседница.