«Не брать отвественность»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 10 по 16 ноября

Фото: iStock/ Thanumporn Thongkongkaew

В деловой сфере надо готовиться к большому потоку информации. Важно проявлять любознательность и интересоваться всем новым. Хорошо заводить знакомства и расширять базу контактов. В любви лучше не спорить. Надо проявлять бережное отношение и нежность. Для сохранения здоровья желательно не поднимать тяжести и не брать на себя лишнюю ответственность.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овен с удовольствием будет браться за дела. Его воодушевление и вдохновение поможет во всех сферах жизни.

Тельцу надо отложить импульсивные покупки и придержать свой бюджет. Ему нельзя переедать, важен баланс в еде.

Близнецы будут красноречивы и убедительны. Много общения и приятные новости их обрадуют.

Рак станет решительнее, смелее. Он активно преодолеет все сложности и препятствия.

У Льва появится новое увлечение. Ему нужно принимать участие в праздничных мероприятиях, быть обаятельным и флиртовать.

Для Девы важна интеллектуальная деятельность. Ей надо заняться исследованием информации и сопоставлением фактов.

Весам надо контролировать свои чувства и эмоции. Лучше не показывать то, что на душе и рационально всё обдумать.

Скорпиону поможет выдержка и самообладание. Он с успехом пройдёт все испытания.

Стрелец получит желаемое и станет счастливее. Он поднимется на новые вершины и перед ним откроются новые перспективы.

Козерог реализует давнюю мечту. Ему благоприятно быть в себе поуверенней и жизнерадостней.

Водолею повезет в любви. Он ощутит взаимность, доброту и гармонию. Ему нужно ориентироваться на долгосрочные отношения.

Рыбы узнают секреты, которые дополнят их картину мира и повлияют на их судьбу.

Анастасия Панченко

