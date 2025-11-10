10 ноября 2025, 12:17

Фото: iStock/ Thanumporn Thongkongkaew

В деловой сфере надо готовиться к большому потоку информации. Важно проявлять любознательность и интересоваться всем новым. Хорошо заводить знакомства и расширять базу контактов. В любви лучше не спорить. Надо проявлять бережное отношение и нежность. Для сохранения здоровья желательно не поднимать тяжести и не брать на себя лишнюю ответственность.