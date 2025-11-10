«Не брать отвественность»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 10 по 16 ноября
В деловой сфере надо готовиться к большому потоку информации. Важно проявлять любознательность и интересоваться всем новым. Хорошо заводить знакомства и расширять базу контактов. В любви лучше не спорить. Надо проявлять бережное отношение и нежность. Для сохранения здоровья желательно не поднимать тяжести и не брать на себя лишнюю ответственность.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овен с удовольствием будет браться за дела. Его воодушевление и вдохновение поможет во всех сферах жизни.
Тельцу надо отложить импульсивные покупки и придержать свой бюджет. Ему нельзя переедать, важен баланс в еде.
Близнецы будут красноречивы и убедительны. Много общения и приятные новости их обрадуют.
Рак станет решительнее, смелее. Он активно преодолеет все сложности и препятствия.
У Льва появится новое увлечение. Ему нужно принимать участие в праздничных мероприятиях, быть обаятельным и флиртовать.
Для Девы важна интеллектуальная деятельность. Ей надо заняться исследованием информации и сопоставлением фактов.
Весам надо контролировать свои чувства и эмоции. Лучше не показывать то, что на душе и рационально всё обдумать.
Скорпиону поможет выдержка и самообладание. Он с успехом пройдёт все испытания.
Стрелец получит желаемое и станет счастливее. Он поднимется на новые вершины и перед ним откроются новые перспективы.
Козерог реализует давнюю мечту. Ему благоприятно быть в себе поуверенней и жизнерадостней.
Водолею повезет в любви. Он ощутит взаимность, доброту и гармонию. Ему нужно ориентироваться на долгосрочные отношения.
Рыбы узнают секреты, которые дополнят их картину мира и повлияют на их судьбу.
Читайте также: