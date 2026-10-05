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«Не действовать напролом»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 5 по 11 октября

Фото: iStock/sudarat bunloet

В деловой сфере лучше не действовать напролом. Хорошо сосредоточится на работе и интеллектуально развиваться. В любви наступает прекрасный период для примирения и решения вопросов. В сфере здоровья правильное питание будет играть большую роль. Желательна диета.



Аст​​​​ролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овен заметит возможности, на которые ранее он не обращал внимания. У него появится замечательная идея.

Тельцу надо распределять свои симпатии умеренно. Ему важно изысканно говорить и быть красноречивым.

Близнецам лучше проявить щедрость и великодушие. Они должны быть смелыми и активными.

Рак получит приятные новости и известия. Ему хорошо вести публичную деятельность, общаться и знакомиться.

Лев расширит сферу влияния. У него увеличится чувство самоуважения и собственного достоинства.

У Девы случится спонтанная вспышка озарения. Ей надо прислушаться к интуиции и разгадать свои сны.

Весам поможет предприимчивость, целеустремлённость и твердость в решениях. Им нужно собрать всю их волю и быть оптимистами.

Скорпиону скоропалительные решения и необдуманные поступки доставят много забот. Ему надо обдумывать все свои слова и действия.

Стрельцу приоткроются тайны и глубокий смысл некоторых ситуаций. Ему надо верить в свой успех.

Козерог будет в авантюрном настроении. Ему благоприятно накапливать впечатления.

У Водолея намечаются удачные приобретения и получение прибыли. Его благосостояние упрочнится.

Рыбам нужно быть безмятежно спокойными и мудро смотреть на происходящее. Они обязательно достигнут больших высот.

Анастасия Панченко

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