05 октября 2026, 14:18

Фото: iStock/sudarat bunloet

В деловой сфере лучше не действовать напролом. Хорошо сосредоточится на работе и интеллектуально развиваться. В любви наступает прекрасный период для примирения и решения вопросов. В сфере здоровья правильное питание будет играть большую роль. Желательна диета.