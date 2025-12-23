«Не делать на всю декаду»: Диетолог объяснила, почему новогодние салаты могут стать опасными и как избежать отравления

23 декабря 2025, 17:44

Диетолог Королева: в Новый год нужно запастись лекарствами

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Одно из главных правил безопасных новогодних каникул — не готовить тонны еды впрок. Особенно это касается салатов с майонезом и множеством ингредиентов.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что оставленный на несколько дней в холодильнике салат «оливье» — классическая, но рискованная традиция.



«Совсем не рекомендую делать на всю перспективу новогодней декады любые салаты, включая оливье, потому как температурный режим и отсутствие должного температурного уровня может привести к отравлениям», — сказала она.

«Нужно еще быть осторожнее с алкоголем. Не пить его без закуски и не смешивать», — уточнила Королева.

«Запастись надо и ферментами, и сорбентами для того, чтобы необходимость оказать помощь себе или ближнему при переедании или отравлении», — рекомендовала собеседница, напоминая, что скорая помощь в праздничные дни может быть перегружена.