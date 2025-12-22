Диетолог раскрыла, почему нельзя доедать новогодние салаты по несколько дней
Врач Гостроус: салаты с новогоднего стола нельзя хранить более 36 часов
Салаты с новогоднего стола не рекомендуется хранить более 36 часов. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.
Она пояснила, что главной проблемой салатов является заправка на основе майонеза или сметаны.
«Салаты часами стоят на столе при комнатной температуре, где патогенные микроорганизмы размножаются с огромной скоростью. Даже последующее хранение в холодильнике не убивает уже накопившиеся бактерии, а лишь замедляет их дальнейший рост», — объяснила Гостроус в разговоре с «Газетой.Ru».
Она добавила, что сочетание отварных овощей, яиц, мяса или рыбы с соусом является идеальной средой для стафилококков, сальмонеллы, кишечной палочки и других возбудителей. Наибольшую опасность представляют салаты с колбасой, крабовыми палочками и консервированной кукурузой.
По словам Гостроус, употребление салата, который простоял в холодильнике несколько дней, является русской рулеткой из-за риска отравления. Эксперт посоветовала готовить блюда 31 декабря, выставлять на стол небольшие порции в салатниках, а основную массу хранить в холодильнике в не заправленном виде не более 36 часов.
Тем временем диетолог, гастроэнтеролог I категории Нурия Дианова в разговоре с Общественной Службой Новостей порекомендовала заранее продумать новогоднее меню и разделить застолье на две части.
По её словам, оздоровить меню можно с помощью замены колбасы в оливье на отварное мясо, а вместо консервированного лосося в «Мимозу» лучше положить отварной или запеченный.
«Также обеспечьте разнообразие малокалорийных блюд из растительных источников. Это могут быть легкие фруктово-овощные салаты, овощная нарезка с зеленью или фруктовая тарелка. Главное — не забывать, что всеми любимые мандарины и другие цитрусовые провоцируют псевдоаллергические реакции», — добавила эксперт.
Дианова призвала применять «правило тарелки» во время новогоднего застолья. Её нужно разделить на зоны белка, сложных углеводов, а также овощей и фруктов. Важно помнить, что умеренность за новогодним столом — это залог здорового пищеварения, заключила специалист.