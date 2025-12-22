Диетолог раскрыла, почему нельзя доедать новогодние салаты по несколько дней

22 декабря 2025, 20:10

Врач Гостроус: салаты с новогоднего стола нельзя хранить более 36 часов

Фото: iStock/Tat'yana Andreyeva

Салаты с новогоднего стола не рекомендуется хранить более 36 часов. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.





Она пояснила, что главной проблемой салатов является заправка на основе майонеза или сметаны.





«Салаты часами стоят на столе при комнатной температуре, где патогенные микроорганизмы размножаются с огромной скоростью. Даже последующее хранение в холодильнике не убивает уже накопившиеся бактерии, а лишь замедляет их дальнейший рост», — объяснила Гостроус в разговоре с «Газетой.Ru».

«Также обеспечьте разнообразие малокалорийных блюд из растительных источников. Это могут быть легкие фруктово-овощные салаты, овощная нарезка с зеленью или фруктовая тарелка. Главное — не забывать, что всеми любимые мандарины и другие цитрусовые провоцируют псевдоаллергические реакции», — добавила эксперт.