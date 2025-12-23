Достижения.рф

«Здоровое оливье»: Диетолог предложила рецепт полезного салата

Диетолог Королева: в оливье лучше заменить колбасу и майонез
Фото: iStock/Ryzhkov

Праздничный стол можно сделать безопасным, не отказываясь от любимых блюд. Для этого достаточно пересмотреть их рецептуру.



Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» предложила альтернативный рецепт «оливье», который оценят и взрослые, и дети.

  • Основа вместо картофеля: топинамбур.

«Это корнеплод, который прекрасно заменит картофель и будет очень полезным в силу наличия большого количества минералов, микроэлементов и хорошей растительной клетчатки», — добавила Королева.

  • Белок вместо колбасы: отварное мясо птицы или говядины.
  • Домашний соус вместо покупного майонеза: сделать его можно своими руками по рецептам из интернета.
  • Дополнительные изменения: свежие огурцы вместо солёных, замороженный зелёный горошек вместо консервированного, слегка недоваренная морковь для сохранения клетчатки.

«Сделаем продукт полезным во всех смыслах. Такой салат не только порадует вкусом, но и позволит избежать чувства тяжести после праздничного ужина», — уверила эксперт.

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0