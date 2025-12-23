«Здоровое оливье»: Диетолог предложила рецепт полезного салата
Диетолог Королева: в оливье лучше заменить колбасу и майонез
Праздничный стол можно сделать безопасным, не отказываясь от любимых блюд. Для этого достаточно пересмотреть их рецептуру.
Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» предложила альтернативный рецепт «оливье», который оценят и взрослые, и дети.
- Основа вместо картофеля: топинамбур.
«Это корнеплод, который прекрасно заменит картофель и будет очень полезным в силу наличия большого количества минералов, микроэлементов и хорошей растительной клетчатки», — добавила Королева.
- Белок вместо колбасы: отварное мясо птицы или говядины.
- Домашний соус вместо покупного майонеза: сделать его можно своими руками по рецептам из интернета.
- Дополнительные изменения: свежие огурцы вместо солёных, замороженный зелёный горошек вместо консервированного, слегка недоваренная морковь для сохранения клетчатки.
«Сделаем продукт полезным во всех смыслах. Такой салат не только порадует вкусом, но и позволит избежать чувства тяжести после праздничного ужина», — уверила эксперт.