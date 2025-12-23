Россиян предупредили об опасности новогодних лакомств
Рефлексотерапевт Старкова: мандарины могут усилить проблемы с желудком
Мандарины могут ухудшить состояние здоровья, поэтому от них лучше отказаться на Новый год. Об этом рассказала рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.
По ее словам, мандарины могут усугубить проблемы с желудком или поджелудочной железой, особенно после плотного праздничного застолья. Кроме того, от них стоит отказаться людям, у кого часто холодные руки и ноги.
«Если же постоянно ощущается жар, высокая активность, возможен застой желчи в печени — в таком организме больше внутреннего жара, и тогда мандарин может пойти на пользу, мягко охлаждая и успокаивая», — отметила Старкова в беседе с «Газетой.Ru».
В случае, если сильно хочется мандаринов, эксперт посоветовала сделать с ними чай. Это, по ее словам, будет полезно, красиво и вкусно.
Тем временем доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев призвал россиян соблюдать ряд правил и рекомендаций в новогоднюю ночь. В первую очередь он посоветовал людям с хроническими заболеваниями перед Новым годом посетить врача и скорректировать лечение на предстоящие праздники.
Также важно пополнить аптечку лекарствами, которые человек регулярно принимает, и добавить в нее «праздничные позиции», например ферменты для улучшения переваривания жирной пищи, сорбенты, средства от изжоги, обезболивающие, антигистаминные и жаропонижающие препараты.
Для новогоднего стола Еделев посоветовал заранее подготовить меню и составить список продуктов.
«Запланируйте легкие блюда, овощные нарезки, запеченное или отварное мясо вместо жареного, фруктовые десерты. Не готовьте тонны салатов — вы их не съедите. Рассчитайте объемы на один-два праздничных ужина, а не на неделю. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления», — предупредил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он уточнил, что салаты из сырых и сваренных овощей можно хранить 18 часов до заправки, а после — только 12. А вот блюда с яйцами после заправки годны всего шесть часов.