Россиян предупредили об опасности новогодних лакомств

23 декабря 2025, 16:40

Рефлексотерапевт Старкова: мандарины могут усилить проблемы с желудком

Фото: iStock/Ольга Симонова

Мандарины могут ухудшить состояние здоровья, поэтому от них лучше отказаться на Новый год. Об этом рассказала рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.





По ее словам, мандарины могут усугубить проблемы с желудком или поджелудочной железой, особенно после плотного праздничного застолья. Кроме того, от них стоит отказаться людям, у кого часто холодные руки и ноги.





«Если же постоянно ощущается жар, высокая активность, возможен застой желчи в печени — в таком организме больше внутреннего жара, и тогда мандарин может пойти на пользу, мягко охлаждая и успокаивая», — отметила Старкова в беседе с «Газетой.Ru».

«Запланируйте легкие блюда, овощные нарезки, запеченное или отварное мясо вместо жареного, фруктовые десерты. Не готовьте тонны салатов — вы их не съедите. Рассчитайте объемы на один-два праздничных ужина, а не на неделю. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления», — предупредил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.