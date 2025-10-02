«Не деньги главное»: в Коломне раскрыли секрет возрождения малых городов после геополитических событий
Директор музея Дмитриева: в основе возрождения малых городов лежат ценности
Философия развития малых исторических городов кардинально изменилась. Если раньше все «молились на деньги», то теперь главной ценностью стало наследие, любовь к родному месту. Таким мнением в беседе с «Радио 1» поделилась руководитель музейной фабрики «Коломенская пастила» Елена Дмитриева.
По ее словам, геополитические события заставили переосмыслить подходы.
«Раньше все рассуждали о деньгах. То есть мы молились на деньги, главное было у нас — это деньги, монетизация, экономические показатели», — отметила Дмитриева.Однако сейчас, заявила эксперт, пришло настоящее понимание.
«Главное то, что внутри, что мы чувствуем, любим, и то, что мы обязаны ценить, как продукт, который мы получили от предыдущих поколений».Спикер подчеркнула, что только приложив колоссальные усилия к восстановлению, начинаешь по-настоящему ценить наследие, сделанное с качеством, вкусом, любовью. Именно это, а не финансовые показатели, становится главной ценностью для туристов.
«Они чувствуют эту огромную любовь. Поэтому наследие — это то, что мы должны ценить, и это нас питает», — резюмировала Елена Дмитриева.