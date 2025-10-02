«Не деньги главное»: в Коломне раскрыли секрет возрождения малых городов после геополитических событий

02 октября 2025, 11:26

Директор музея Дмитриева: в основе возрождения малых городов лежат ценности

Фото: istockphoto / bbsferrari

Философия развития малых исторических городов кардинально изменилась. Если раньше все «молились на деньги», то теперь главной ценностью стало наследие, любовь к родному месту. Таким мнением в беседе с «Радио 1» поделилась руководитель музейной фабрики «Коломенская пастила» Елена Дмитриева.





По ее словам, геополитические события заставили переосмыслить подходы.

«Раньше все рассуждали о деньгах. То есть мы молились на деньги, главное было у нас — это деньги, монетизация, экономические показатели», — отметила Дмитриева.

«Главное то, что внутри, что мы чувствуем, любим, и то, что мы обязаны ценить, как продукт, который мы получили от предыдущих поколений».

«Они чувствуют эту огромную любовь. Поэтому наследие — это то, что мы должны ценить, и это нас питает», — резюмировала Елена Дмитриева.