В Щёлкове открыли современную модельную библиотеку

30 сентября 2025, 14:35

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

Щёлковскую центральную библиотеку преобразили, благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Теперь библиотека сочетает редкие раритетные издания с современными технологиями и популярными книгами, рассказали в Администрации городского округа Щёлково.





Читать, учиться, работать и отдыхать здесь стало удобнее. В новом читальном зале разместили комфортные рабочие места, Wi-Fi, доступ к электронным ресурсам и правовым базам данных. Пространство легко трансформируется: из тихой зоны для чтения его можно превратить в концертный зал, коворкинг, место для мастер-классов, лекций и кинопоказов.



Для библиотеки разработали уникальный дизайн с культурным кодом Щёлково. Интерактивные панели и элементы навигации позволяют подробно познакомиться с историей города и его известными личностями.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

«Поздравляю вас с открытием ещё одной звёздочки в городском округе — первую такую библиотеку мы открывали в Чкаловском. Сейчас в Московской области по Федеральному проекту 23 таких библиотеки уже открыто. Ещё несколько лет, и все библиотеки у нас будут современными — с прекрасным фондом, с новыми книгами», — рассказала директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко.