Молодая Гвардия Московской области подарила Серпухову новый арт-объект

25 сентября 2025, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

В Серпухове ко Дню города создали новое граффити. Молодая Гвардия Подмосковья вместе с местными художниками и дизайнерами превратила старое здание в яркий арт-объект, рассказали в местной Администрации.





На стене изобразили князя Владимира Храброго — героя Куликовской битвы, а еще знаковые здания и места, которые формируют облик Серпухова.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

Открытие мурала стало настоящим праздником. Организовали игры и конкурсы для детей, показали музыкальные и танцевальные выступления. Почётным гостем мероприятия стал депутат окружного Совета и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Николай Пушкин.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов



Руководитель Молодой Гвардии Подмосковья и депутат окружного Совета Диана Алумянц отметила: «Граффити объединяет поколения, вдохновляет молодёжь и даёт возможность гордиться историей родного города».

«Так здорово видеть, что наш город оживает через искусство, а на граффити изображены места, которые мы знаем и любим», — сказал один из жителей.