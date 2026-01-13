«Не для авралов»: Психолог рассказала, как выстроить командную работу после праздников

13 января 2026, 11:00

Психолог Сальникова: после праздников в команде нужно создать приятную атмосферу

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

После общих праздников мы возвращаемся в офис с абсолютно разным «бэкграундом»: кто-то работал с 5 января, а кто-то только вчера прилетел с курорта. И это накладывает отпечаток на работу всей команды.





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что первые недели после новогодних каникул — время, когда критически важно проявить лояльность. Скорость «переключения» в рабочий режим у всех разная, и это нужно учитывать и руководителям, и сотрудникам.





«У всех разный темп жизни, реакций, обработки информации. Мы все разные в этом плане. Требовать от коллеги или от себя мгновенной включенности — все равно что просить человека, только что вошедшего с мороза, сразу сесть за стол и начать работать. Ему нужно время, чтобы отдышаться, согреться, перестроиться. Так и психике после отдыха нужен период адаптации к среде, где снова «нужно работать, решать, звонить», — сказала она.

«Нужно дать себе неделю или полторы. На полное восстановление рабочих процессов и эффективности, сравнимой с докризисным декабрем, нужно около двух недель. Это время стоит потратить на расстановку приоритетов, неформальное общение с коллегами, настройку инструментов и щадящий режим работы», — объяснила Сальникова.