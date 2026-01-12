«Боль длиною в 20 лет»: Регина Тодоренко борется с хронической болезнью
Регина Тодоренко на протяжении многих лет борется со сколиозом и недавно затронула эту важную для неё тему в своём блоге.
Вдохновением послужил комментарий поклонницы, которая поделилась, что проблемы со спиной это ее «боль длиною в 20 лет». Такая история подтолкнула девушку заняться своим здоровьем и обратиться к Регине за советом.
Телеведущая поделилась своими методами ухода за телом, среди которых пилатес на реформерах, регулярные тренировки, кардионагрузки, расслабляющий массаж, употребление большого количества тёплой воды и принятие ванн.
Также Регина отметила, что регулярно работает с психологом, подчеркивая, что «тело никогда не болит» без причины. Оно всегда что-то «держит». Кроме того, она добавила, что обращает внимание на здоровье кишечника. Регина посоветовала своим подписчикам пересмотреть матрасы, так как качество сна является важным фактором для восстановления.
