«Боль длиною в 20 лет»: Регина Тодоренко борется с хронической болезнью

12 января 2026, 19:09

Ведущая Регина Тодоренко борется со сколиозом

Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Регина Тодоренко на протяжении многих лет борется со сколиозом и недавно затронула эту важную для неё тему в своём блоге.