«Не до праздников»: Психолог объяснила тотальную усталость россиян перед Новым годом

17 декабря 2025, 14:25

Психолог Гусарова: сильная усталость перед Новым годом связана с общей тревогой

Фото: iStock/fizkes

По данным опросов, подавляющее большинство россиян встречают Новый год без привычного эмоционального подъема. Почему 84% жителей страны не чувствуют новогоднего настроения, но всё равно наряжают ёлку?





Психоаналитик Стелла Гусарова в беседе с «Радио 1» заявила, что причина кроется в глобальной тревоге и утрате базовой безопасности.





«Праздник — это древний ритуал перезапуска, но для него нужны силы, которых у психики в режиме "самосохранения" просто нет. Это закономерная реакция на внешний хаос и неопределённость. Чтобы войти в ритуал, нам нужно хоть как-то расслабиться, а чтобы расслабиться — нужно базовое ощущение безопасности. Когда этого нет, душа не хочет праздника, это компонент самосохранения», — пояснила она.

«Новый год — это момент, когда мы все вместе проводим границу. Что-то для нас завершилось, и мы пытаемся собрать новый порядок почти с нуля. Это маленькая космогония. Однако когда общество переживает "коллективное отрезвление", праздник теряет свою главную опору — обещание лучшего будущего. Внешняя тревога заставляет психику сворачивать игровые, "детские" функции, необходимые для полноценного погружения в сказку», — сказала Гусарова.