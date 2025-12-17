«Не до праздников»: Психолог объяснила тотальную усталость россиян перед Новым годом
Психолог Гусарова: сильная усталость перед Новым годом связана с общей тревогой
По данным опросов, подавляющее большинство россиян встречают Новый год без привычного эмоционального подъема. Почему 84% жителей страны не чувствуют новогоднего настроения, но всё равно наряжают ёлку?
Психоаналитик Стелла Гусарова в беседе с «Радио 1» заявила, что причина кроется в глобальной тревоге и утрате базовой безопасности.
«Праздник — это древний ритуал перезапуска, но для него нужны силы, которых у психики в режиме "самосохранения" просто нет. Это закономерная реакция на внешний хаос и неопределённость. Чтобы войти в ритуал, нам нужно хоть как-то расслабиться, а чтобы расслабиться — нужно базовое ощущение безопасности. Когда этого нет, душа не хочет праздника, это компонент самосохранения», — пояснила она.
Эксперт предложила взглянуть на праздник не как на развлечение, а как на коллективный архаичный ритуал, смысл которого — символически перезапустить мир.
«Новый год — это момент, когда мы все вместе проводим границу. Что-то для нас завершилось, и мы пытаемся собрать новый порядок почти с нуля. Это маленькая космогония. Однако когда общество переживает "коллективное отрезвление", праздник теряет свою главную опору — обещание лучшего будущего. Внешняя тревога заставляет психику сворачивать игровые, "детские" функции, необходимые для полноценного погружения в сказку», — сказала Гусарова.
По словам психоаналитика, отсутствие настроения — не патология, а сигнал. И чтобы его вернуть, не нужно насиловать себя показным весельем. Иногда достаточно «уменьшить» праздник до масштаба одной свечи или честного разговора с собой.