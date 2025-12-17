В Кемерове пройдут праздничные концерты в новогоднюю ночь
В Кемерове на площади Советов для жителей города проведут праздничный концерт. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным VSE42.RU, празднование Нового года в городе начнётся 31 декабря. Планируется концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры.
«Затем с 23:50 до 00:10 пройдёт официальная часть, где прозвучат поздравления от первых лиц. После этого с 00:10 до 2:00 кемеровчан на площади будут развлекать кавер-группы "Вовремя" и "Бэд Бойз бэнд"», — говорится в материале издания.
Тем временем «Сiбдепо» предупреждает, что в новогоднюю ночь в Кузбассе для подростков до 16 лет будет действовать комендантский час.
«Подростки до 16 лет в зимний период не могут находиться на улице одни без взрослых после 22:00. В случае, если полицейские заметят ребенка, нарушающего этот запрет, родителей могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей», — рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Кузбассу полковник полиции Ирина Васильева.
Она отметила, что главной целью таких мер является предотвращение беды. Родители должны знать, где находятся их дети, чтобы уберечь от неприятностей.