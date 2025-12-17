В Кемерове пройдут праздничные концерты в новогоднюю ночь

17 декабря 2025, 13:10

Фото: iStock/MilanMarkovic

В Кемерове на площади Советов для жителей города проведут праздничный концерт. Об этом сообщили в городской администрации.





По данным VSE42.RU, празднование Нового года в городе начнётся 31 декабря. Планируется концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры.





«Затем с 23:50 до 00:10 пройдёт официальная часть, где прозвучат поздравления от первых лиц. После этого с 00:10 до 2:00 кемеровчан на площади будут развлекать кавер-группы "Вовремя" и "Бэд Бойз бэнд"», — говорится в материале издания.

«Подростки до 16 лет в зимний период не могут находиться на улице одни без взрослых после 22:00. В случае, если полицейские заметят ребенка, нарушающего этот запрет, родителей могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей», — рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Кузбассу полковник полиции Ирина Васильева.