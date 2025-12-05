«Истероидный тип»: Психоаналитик объяснила, зачем артистам чёрный пиар
Психоаналитик Смолярчук: сплетни помогают артисту чувствовать себя значимым
Наши любимые артисты часто удивляют нас новыми образами. Но за этим может стоять не только работа стилистов, но и особенности личности. Почему некоторые звезды так нуждаются во внимании и обсуждении?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что для многих публичных людей внимание зрителей — это не просто пиар, а жизненная потребность.
«Корни такого поведения часто лежат в особенностях характера. Человек, который выбирает публичную профессию, изначально имеет истероидный радикал в личности. То есть он бесконечно нуждается в обмене энергии и информации, он получает зарядку от других людей, они ему нужны, для него это вдохновение, — отметила она.
Психоаналитик уточнила, что такая «сценическая театральность» помогает человеку чувствовать себя живым и востребованным.
«Потребность быть замеченным, потребность быть объектом сплетен, обсуждений помогает человеку чувствовать себя живым, когда у него не сильно организован контакт с самим собой. Ему как будто бы оценки других людей необходимы для того, чтобы составить личностный портрет о самом себе», — объяснила эксперт.
По ее словам, яркий имидж и эпатаж — это не просто инструмент, а часть внутренней «подпитки» для многих творческих людей. Это способ существования в профессии и взаимодействия с миром.