Депутат Госдумы Терюшков присоединился к акции «Ёлка желаний» в Ленинском округе
В Ленинском городском округе, как и по всей стране, в преддверии новогодних праздников проходит Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний». К инициативе присоединился депутат Госдумы Роман Терюшков, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Парламентарий снял с новогодней ёлки открытку с заветным желанием двух сестёр – Виктории и Таисии. Девочки попросили у Деда Мороза роботизированных домашних животных – собаку и кошку.
«Это замечательная традиция, благодаря которой исполняются самые заветные мечты детей из разных семей, в особенности тех, чьи отцы сегодня защищают страну в зоне СВО. Уверен, что они будут очень рады получить к Новому году подарки, о которых просили Деда Мороза», – отметил Терюшков.
Мама воспитывает девочек одна. Их отец погиб при выполнении служебного долга в зоне спецоперации. Он заключил контракт в прошлом году и проходил службу на Луганском направлении.
Акция «Ёлка желаний» стала доброй традицией для Ленинского округа. Инициатива объединяет людей, готовых подарить праздник и веру в чудо тем, кто в этом больше всего нуждается.
В прошлом году представители администрации, силовых структур, депутаты и предприниматели исполнили 98 детских желаний.