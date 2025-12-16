Депутат Госдумы Терюшков присоединился к акции «Ёлка желаний» в Ленинском округе

16 декабря 2025, 21:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

В Ленинском городском округе, как и по всей стране, в преддверии новогодних праздников проходит Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний». К инициативе присоединился депутат Госдумы Роман Терюшков, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Парламентарий снял с новогодней ёлки открытку с заветным желанием двух сестёр – Виктории и Таисии. Девочки попросили у Деда Мороза роботизированных домашних животных – собаку и кошку.

«Это замечательная традиция, благодаря которой исполняются самые заветные мечты детей из разных семей, в особенности тех, чьи отцы сегодня защищают страну в зоне СВО. Уверен, что они будут очень рады получить к Новому году подарки, о которых просили Деда Мороза», – отметил Терюшков.