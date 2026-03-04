«Не добавлять сахар»: Флорист рассказала, как продлить жизнь букету в вазе
Флорист Сафронова: букеты нужно ставить в газированную воду
Самым популярным цветком в России по-прежнему остается роза. И, вопреки стереотипам о разнообразии, мужчины букеты на 8 марта чаще всего выбирают в красных оттенках.
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с «Радио 1» заявила, что сейчас в магазинах можно найти цветы на любой вкус и цвет. Например, гвоздики, которые многие обходят стороной, сегодня бывают невероятной красоты расцветок и долго стоят.
«Красная гвоздика — на все случаи жизни, красные розы, на первое сентября — красные гладиолусы», — поделилась она.
Флорист дала четкие инструкции по сохранению букета и предостерегла от распространенной ошибки — добавления сахара в вазу.
«Когда вы принесли цветы из магазина, нужно обязательно сделать косой срез под 45°. Лучше ножом, но ни в коем случае не ножницами. Поставить свежую воду в чистую вазу и периодически воду менять, делая свежий срез. Сахар добавлять не советую — это сладкая среда, микроорганизмы развиваются намного быстрее», — объяснила специалист.
По словам Валентины Сафроновой, лучшая вода для цветов — чистая или обычная газированная (без сахара), так как углекислый газ позволяет букету простоять дольше.
«Цветы — живые существа, и они откликаются на положительные эмоции», — дополнила собеседница.