В парках Подмосковья отпразднуют Международный женский день

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Праздник «Весна, цветы и комплименты», приуроченный к Международному женскому дню, проведут в 85 парках Московской области в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.





Гостей ждут концерты, различные мастер-классы, тематические ярмарки и прочие активности. Кроме того, всем женщинам будут дарить цветы.





«В солнечногорском городском парке устроят выставку «Женщины, изменившие мир: от прошлого к будущему» и показ фильма «Лёд». А в Центральном парке Лобни проведут занятие йогой и танцевальный флешмоб», — говорится в сообщении.