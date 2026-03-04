Достижения.рф

В парках Подмосковья отпразднуют Международный женский день

Праздник «Весна, цветы и комплименты», приуроченный к Международному женскому дню, проведут в 85 парках Московской области в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.



Гостей ждут концерты, различные мастер-классы, тематические ярмарки и прочие активности. Кроме того, всем женщинам будут дарить цветы.

«В солнечногорском городском парке устроят выставку «Женщины, изменившие мир: от прошлого к будущему» и показ фильма «Лёд». А в Центральном парке Лобни проведут занятие йогой и танцевальный флешмоб», — говорится в сообщении.
В Центральном парке города Пушкино откроют чайную станцию и прочитают лекцию «Клара Цеткин и тайна весеннего дня». Лекцию к 8 Марта подготовили и в усадьбе Кривякино в Воскресенске, но на тему моды.

Полная информация о праздничных программах размещается на сайтах и в соцсетях подмосковных парков.
