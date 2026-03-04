Не дайте себя обмануть: мошенники атакуют с фальшивыми предложениями на 8 Марта

04 марта 2026, 08:29

Юрист Тютюнникова: мошенники рассылают фишинговые ссылки на билеты на 8 Марта

Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

В преддверии Международного женского дня мошенники активизировались, рассылая фишинговые ссылки на билеты в театр, кино и музеи. Об этом рассказала юрист Виктория Тютюнникова, пишет РАИ Новости.