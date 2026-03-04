Не дайте себя обмануть: мошенники атакуют с фальшивыми предложениями на 8 Марта
В преддверии Международного женского дня мошенники активизировались, рассылая фишинговые ссылки на билеты в театр, кино и музеи. Об этом рассказала юрист Виктория Тютюнникова, пишет РАИ Новости.
Аферисты отправляют сообщения с заманчивыми предложениями о покупке билетов со значительными скидками. Такие ссылки появляются в комментариях под публикациями в мессенджерах. Тютюнникова подчеркнула, что эти сайты обманчивы, а деньги за билеты идут мошенникам. Кроме того, злоумышленники используют имена известных магазинов и сервисов доставки цветов. В таких письмах ссылка ведет на поддельный сайт, который копирует оригинал. Жертвы попадают в ловушку, когда вводят свои персональные данные.
Мошенники также рассылают сообщения о выигрышах в лотереях и конкурсах, приуроченных к 8 Марта. Чтобы получить приз, жертве предлагают внести «небольшую» сумму за доставку или подтверждение личности.
