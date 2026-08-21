«Прагматичный хищник»: Стало известно, почему медведи все чаще приходят к людям
Охотник Латыш: медведи приходят к людям, потому что им мало леса
Еще пару десятилетий назад встреча с медведем у мусорного бака казалась чем-то из разряда фантастики. Сегодня же новости о «гостях» из леса приходят чуть ли не каждую неделю. Эксперты уверены: дело не в агрессии зверей, а в системных изменениях, которые мы спровоцировали сами.
Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» заявил, что не стоит драматизировать ситуацию лишь потому, что в интернете стало появляться больше роликов об этом.
«С развитием телефонов, фотографий и служб связи все эти случаи протоколируются. То есть медведи и раньше выходили к людям, просто мы не узнавали об этом на следующий же день в новостной ленте», — пояснил эксперт.
Три причины, по которым медведь идет к человеку:
- Зверей стало больше: благодаря охране территорий и борьбе с браконьерством популяция медведей растет.
- Леса меньше: активная вырубка и урбанизация оставляют хищникам всё меньше пространства для жизни.
- Еду найти проще у людей.
«Еду им в лесу становится достаточно сложно добывать, поэтому они выходят к людям, так как помойки и прочие вещи для медведя вкусно пахнут. Проще, чем в лесу ковыряться, — прийти к людям и там что-то украсть и съесть. Медведь — это прагматичный хищник, который выбирает легкий путь. Когда за забором пахнет арбузными корками или остатками дыни (особенно в разгар сезона фруктов), он не станет часами бродить по лесу ради скудного ужина», — отметил Латыш.
По его словам, важно понимать, что медведь не охотится на человека целенаправленно. Чаще всего столкновение происходит внезапно — например, когда житель выходит выкинуть мусор.
«Получается совсем неожиданная встреча. Медведи просто пытаются выжить в условиях, где человек занял почти всю территорию, а еда в мусорных баках кажется им более доступной, чем дикие ягоды», — резюмировал собеседник.