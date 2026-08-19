Собаки спасли охотника от медведицы в российском регионе
В Новгородской области 52-летний охотник Николай С. выжил после нападения раненой медведицы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на слова брата-близнеца пострадавшего Сергея.
Николай приехал в лес поохотиться, когда на него внезапно напала медведица. Спастись ему помогли собаки — они отвлекли хищницу, и мужчина смог отбиться, сделав несколько выстрелов. Вскоре пострадавшего госпитализировали с травмами головы, рук и ног. Врачи успешно провели лечение, и сейчас пациент находится дома.
Ранее сообщалось, что российского туриста, пострадавшего от нападения медведя, эвакуировали на вертолете из леса в Кемеровской области. Мужчина встретил хищника, когда возвращался с рыбалки. Ему удалось спастись бегством, однако зверь успел нанести серьезные травмы.
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