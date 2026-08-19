В России медведь утащил девушку в лес и съел
В Республике Алтай медведь утащил 29-летнюю туристку в лес, где насмерть растерзал ее. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в МЧС.
Трагедия произошла в селе Артыбаш. Хищник проник на туристическую базу, вытащил девушку из палатки и скрылся в лесном массиве. Позднее тело погибшей нашли с объеденными конечностями — зверь частично закопал останки.
Местные жители пытались спасти туристку, но медведь вел себя агрессивно и кидался на людей, не давая им приблизиться. В настоящее время решается вопрос о дальнейших действиях в отношении животного.
Ранее сообщалось, что медведь пробрался в подъезд многоквартирного дома в Камчатском крае. Сначала хищник на сотрудников управляющей компании, вышедших из автомобиля для уборки опрокинутых баков. Прибывшие на место полицейские и лесничие отогнали животное, однако вскоре оно вернулось обратно. Специалистам пришлось ликвидировать зверя в ходе проводимого рейда.
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