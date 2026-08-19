В России медведь утащил девушку в лес и съел

19 августа 2026, 08:18

В Горном Алтае медведь утащил туристку из палатки и растерзал в лесу

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В Республике Алтай медведь утащил 29-летнюю туристку в лес, где насмерть растерзал ее. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в МЧС.