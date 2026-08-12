Медведь ворвался в подъезд жилого дома на Камчатке
Медведь ворвался в подъезд жилого дома в селе Китовое на Камчатке
Медведь забрался в подъезд многоквартирного дома. Об этом стало известно 12 августа.
По информации издания «Красный маяк», сначала хищник атаковал сотрудников управляющей компании, вышедших из автомобиля для уборки опрокинутых баков. Прибывшие на место полицейские и лесничие отогнали зверя, однако вскоре он вернулся в населенный пункт Китовое.
Специалисты лесничества уничтожили хищника в ходе проводимого рейда. Все случилось в упомянутом подъезде.
Ранее храбрый пёс закрыл собой хозяина, когда на него напал разъярённый медведь на Сахалине. Подробности в нашем материале.
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