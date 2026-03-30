«Не допустить упадка сил»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 30 марта по 5 апреля
В деловой сфере можно достигнуть большего, если не сходить со своего пути и исключить опрометчивые действия. В любви страсть и чувства станут сильнее, надо устраивать свидания и проявлять свои чувства. В сфере здоровья для того, чтобы не допустить наступления упадка сил, лучше чередовать нагрузку с непродолжительным отдыхом.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
У Овна во всём будет везение и выгода. Обстоятельства сложатся удачно. Он выйдет на новые горизонты.
Телец откроет в себе скрытые таланты. Творческое воображение и желание новизны благоприятны.
Близнецы должны полагаться на свою интуицию. Предвидение и внезапные озарения помогут увидеть ситуацию полностью и уберегут от шибок.
У Рака отличный период для обучения и самообучения. Он многое освоит и приобретёт уникальный опыт.
Льву надо ставить высокие цели. Достигнутое важно сохранить и удержать.
Дева продумает и совершит удачную авантюру. Главное — чтобы не было спешки и суеты.
Весам важно закрепить своё положение и позаботиться о своём авторитете.
Скорпиону надо обходить стороной ложь и внимательно изучать информацию на правдивость и на наличие фактов. Ему желательно выполнять обещания и быть благородным.
Стрельцу надо стремиться расширить свой кругозор и круг общения. Хорошо быть оптимистом и позитивно оценивать себя.
Козерогу надо отложить новые рекорды и покорение вершин. Спокойный и размеренный график дел более благоприятен.
Водолей сможет отстоять свою точку зрения и будет убедительным. Ему полезна интеллектуальная активность и любознательность.
Рыбы одержат победу без лишних усилий, а часть дел решится сами собой.
Читайте также: