«Поможет проницательность»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 23 по 29 марта
В деловой сфере наступает интенсивный период. Хорошо стремиться к популярности и не упускать шансы. В любви необходимы красивые поступки, щедрые подарки и романтика. В сфере здоровья лучше не допускать бессонницу.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
У Овна хорошее время для закрепления своего авторитета. Он будет в хорошем настроении и станет счастливее.
Тельцу надо сосредоточиться на своём материальном благополучии. Его ждёт улучшение уровня жизни.
Близнецы займутся интересной интеллектуальной работой, приобретут ценный опыт.
Раку настоящее удовольствие доставит помощь близким. У него будет потребность заботиться и опекать.
Льву поможет проницательность. Ему надо прислушаться к своей интуиции и довериться своим чувствам.
Дева будет оригинальной и энергичной. Ей пора отказать от устаревшего и впустить в свою жизнь новизну и перемены.
Весам нужно применить дипломатические способности и такт. Они смогут добиться своих целей и наилучшего результата благодаря сотрудничеству.
Скорпиону надо отказаться от пустых споров и не вступать в словесные перепалки. Ему нужно придерживаться конструктивных бесед, фактов и здравого смысла.
Стрельцу желательно не быть чрезмерно активным. Размеренность, постепенность и выжидательная позиция наиболее предпочтительны.
Козерогу важно поумерить напор и избегать конкуренцию. Ему хорошо себя радовать, делать покупки и проводить время в удовольствие.
Водолея окружат любовью, заботой и уважением. Гармония в чувствах, уравновешенность, бесконфликтность будут сопровождать на протяжении всей недели.
Рыбам надо браться за дело смело и предприимчиво. Им желательно расширять сферу своего влияния и заводить новых знакомых в деловой сфере.
