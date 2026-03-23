«Поможет проницательность»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 23 по 29 марта

Фото: iStock/Artur Komisarenko

В деловой сфере наступает интенсивный период. Хорошо стремиться к популярности и не упускать шансы. В любви необходимы красивые поступки, щедрые подарки и романтика. В сфере здоровья лучше не допускать бессонницу.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

У Овна хорошее время для закрепления своего авторитета. Он будет в хорошем настроении и станет счастливее.

Тельцу надо сосредоточиться на своём материальном благополучии. Его ждёт улучшение уровня жизни.

Близнецы займутся интересной интеллектуальной работой, приобретут ценный опыт.

Раку настоящее удовольствие доставит помощь близким. У него будет потребность заботиться и опекать.

Льву поможет проницательность. Ему надо прислушаться к своей интуиции и довериться своим чувствам.

Дева будет оригинальной и энергичной. Ей пора отказать от устаревшего и впустить в свою жизнь новизну и перемены.

Весам нужно применить дипломатические способности и такт. Они смогут добиться своих целей и наилучшего результата благодаря сотрудничеству.

Скорпиону надо отказаться от пустых споров и не вступать в словесные перепалки. Ему нужно придерживаться конструктивных бесед, фактов и здравого смысла.

Стрельцу желательно не быть чрезмерно активным. Размеренность, постепенность и выжидательная позиция наиболее предпочтительны.

Козерогу важно поумерить напор и избегать конкуренцию. Ему хорошо себя радовать, делать покупки и проводить время в удовольствие.

Водолея окружат любовью, заботой и уважением. Гармония в чувствах, уравновешенность, бесконфликтность будут сопровождать на протяжении всей недели.

Рыбам надо браться за дело смело и предприимчиво. Им желательно расширять сферу своего влияния и заводить новых знакомых в деловой сфере.

Анастасия Панченко

