«Не гневите природу»: Дачникам назвали культуры, которые можно высадить в снежную погоду
Садовод Туманов: в снежную погоду можно высадить свеклу, морковь, бобы
Пока одни в ужасе смотрят на сугробы в апреле, умные садоводы надевают перчатки и идут в огород. Оказывается, снегопад — это не стоп-кран для дачного сезона, а идеальное время сеять холодостойкие культуры. «Ваши шесть соток» публикуют эксклюзивный список от главного садовода Москвы.
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что мартовское тепло усыпило нашу бдительность, а природа просто вернула всё в нормальное русло.
«Послушайте, зона рискованного земледелия — для нас это абсолютно нормально. Наоборот, радуемся тому, что пока не было пакостных заморозков, которые поморозили бы цветы», — сказал он.
По словам эксперта, такую погоду можно использовать с выгодой: пока земля мокрая и холодная, туда нужно отправить семена (и рассаду) тех культур, которые не боятся «русского характера» весны.
«Немедленно высаживайте холодостойкие. Морковка — пожалуйста. Даже если у вас каша со снегом — это нормальные условия для посева. Горох, свёклу, салаты, редиску, бобы — смело высаживайте», — посоветовал Туманов.Он добавил, что также русские чёрные бобы пользуются огромной популярностью — их тоже можно высадить в снежную и слякотную погоду.
«Не теряйте времени даром. Вместо того чтобы сидеть и дрожать от сырости, возьмите семена и выйдите на участок. А закончив дела — вернитесь в дом. Если есть печка — растопите», — резюмировал садовод.