«Не гневите природу»: Дачникам назвали культуры, которые можно высадить в снежную погоду

28 апреля 2026, 12:11

Садовод Туманов: в снежную погоду можно высадить свеклу, морковь, бобы

Пока одни в ужасе смотрят на сугробы в апреле, умные садоводы надевают перчатки и идут в огород. Оказывается, снегопад — это не стоп-кран для дачного сезона, а идеальное время сеять холодостойкие культуры. «Ваши шесть соток» публикуют эксклюзивный список от главного садовода Москвы.





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что мартовское тепло усыпило нашу бдительность, а природа просто вернула всё в нормальное русло.





«Послушайте, зона рискованного земледелия — для нас это абсолютно нормально. Наоборот, радуемся тому, что пока не было пакостных заморозков, которые поморозили бы цветы», — сказал он.

«Немедленно высаживайте холодостойкие. Морковка — пожалуйста. Даже если у вас каша со снегом — это нормальные условия для посева. Горох, свёклу, салаты, редиску, бобы — смело высаживайте», — посоветовал Туманов.

«Не теряйте времени даром. Вместо того чтобы сидеть и дрожать от сырости, возьмите семена и выйдите на участок. А закончив дела — вернитесь в дом. Если есть печка — растопите», — резюмировал садовод.