27 ноября 2026, 10:27

Косметолог Пантус: зимой руки греть под горячей водой не стоит

Фото: iStock/Dima Berlin

Сухость, шелушение, микротрещины и покраснения — неизменные спутники холодов. Почему перчатки не спасают, а крем не работает, и как вернуть рукам бархатистую мягкость даже в лютые морозы?





Косметолог Анастасия Пантус в беседе с «Радио 1» отметила, что тонкая кожа губ без сальных желёз и тыльная поверхность кистей, где их почти нет, — самые уязвимые мишени зимы.





«Руки зимой страдают достаточно сильно. На тыльной поверхности кистей сравнительно мало сальных желёз, а регулярное мытьё рук, использование антисептиков и контакт с бытовой химией дополнительно нарушают защитный барьер. В результате кожа становится шероховатой, может появляться шелушение, даже болезненные трещины и раздражение», — сказала она.

«Нужно надевать перчатки ещё до выхода на улицу, а не тогда, когда руки уже замёрзли. На ночь стоит наносить более плотный восстанавливающий крем — при необходимости можно дополнительно надевать хлопковые перчатки. Также важно не пытаться согреть замёрзшие руки под очень горячей водой. Резкий перепад температуры и воздействие горячей воды могут усиливать сухость и раздражение кожи», — предупредила косметолог.