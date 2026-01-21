«Не хаски, но с голубыми глазами»: Стало известно, чем мини-аусси покорила сердца россиян

21 января 2026, 17:53

Кинолог Валькович: мини-аусси — семейная собака без сложностей

Фото: Istock/Erik Merkow

За последние пару лет миниатюрная американская овчарка, или мини-аусси, стремительно ворвалась в число самых желанных пород собак в России. Чем объясняется этот взлет популярности, сколько сейчас стоит щенок и подойдет ли эта красавица с пронзительным взглядом для жизни в городе?





Кинолог, судья РКФ и заводчик мини-аусси Ольга Валькович в беседе с «Радио 1» объяснила популярность породы совокупностью факторов, идеально отвечающих запросам современных горожан.





«Сейчас очень популярны породы среднеразмерные. Они удобны для жизни в городе. Характер питомца риентирован на человека, что облегчает воспитание. И внешность прехорошенькая: пушистые, с белой грудкой и голубыми глазами», — сказала она.