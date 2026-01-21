«Не хаски, но с голубыми глазами»: Стало известно, чем мини-аусси покорила сердца россиян
Кинолог Валькович: мини-аусси — семейная собака без сложностей
За последние пару лет миниатюрная американская овчарка, или мини-аусси, стремительно ворвалась в число самых желанных пород собак в России. Чем объясняется этот взлет популярности, сколько сейчас стоит щенок и подойдет ли эта красавица с пронзительным взглядом для жизни в городе?
Кинолог, судья РКФ и заводчик мини-аусси Ольга Валькович в беседе с «Радио 1» объяснила популярность породы совокупностью факторов, идеально отвечающих запросам современных горожан.
«Сейчас очень популярны породы среднеразмерные. Они удобны для жизни в городе. Характер питомца риентирован на человека, что облегчает воспитание. И внешность прехорошенькая: пушистые, с белой грудкой и голубыми глазами», — сказала она.
По словам эксперта, у мини-аусси есть свои генетические особенности, но ситуация с ними контролируема. Всегда можно проверить мутацию с помощью анализов, но при правильном выращивании это здоровая и непроблемная порода. Ценовой диапазон собак очень широк и сравним со многими другими популярными породами.
«Многие заводчики их продают недорого: 100−140 тысяч. Это стоимость обычной мини-аусси. Можно найти варианты и дешевле, особенно если не гнаться за редким окрасом, и дороже — от 200 тысяч. Но собаку-компаньона реально приобрести за приемлемые деньги», — пояснила Валькович.
Отвечая на главный вопрос многих семей с детьми, кинолог уверенно называет мини-аусси комфортной собакой с несложным характером. Валькович провела важное разграничение с другой популярной пастушьей породой – бордер-колли, которая требует гораздо более сложного и вовлеченного подхода.