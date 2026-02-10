«Не хватает аминокислот»: Диетолог рассказал, кому нельзя заменять мясо бобовыми

10 февраля 2026, 13:19

Диетолог Бобровский: мясо бобовыми заменять нельзя людям с проблемами ЖКТ

Фото: iStock/margouillatphotos

Миллионы людей в мире заменяют мясо бобовыми. Всемирный день бобовых, учрежденный ООН, — лишнее тому подтверждение. Но всегда ли это безопасно? ​





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» отметил, что бобовые в истории человечества играли важную роль с библейских времён, когда упоминалась чечевичная похлёбка.





«Сегодня замена мяса распространена. Миллионы людей этим занимаются. И бобовые на самом деле обеспечивают организм высококачественным белком. Однако есть важная оговорка: белок бобовых — неполноценный, потому что не хватает аминокислот», — сказал он.

Кому не стоит заменять мясо бобовыми?