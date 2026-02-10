«Не хватает аминокислот»: Диетолог рассказал, кому нельзя заменять мясо бобовыми
Миллионы людей в мире заменяют мясо бобовыми. Всемирный день бобовых, учрежденный ООН, — лишнее тому подтверждение. Но всегда ли это безопасно?
Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» отметил, что бобовые в истории человечества играли важную роль с библейских времён, когда упоминалась чечевичная похлёбка.
«Сегодня замена мяса распространена. Миллионы людей этим занимаются. И бобовые на самом деле обеспечивают организм высококачественным белком. Однако есть важная оговорка: белок бобовых — неполноценный, потому что не хватает аминокислот», — сказал он.
По словам эксперта, для полноценного рациона вместе с бобовыми употребляют злаки, которые восполняют недостающие аминокислоты и делают пищу полноценной.
Кому не стоит заменять мясо бобовыми?
- Людям с болезнями ЖКТ, почек и подагрой;
- Подросткам, пожилым людям;
- Беременным женщинам;
- Людям с анемией;
- Тем, кто живет в холодном климате и постоянно подвергается тяжёлым физическим нагрузкам.
Эксперт также подчеркнул необходимость контроля за витамином B12 и железом при полном отказе от мяса.