Диетолог раскрыла, сколько кг можно набрать за год из-за пиццы на офисных днях рождения

09 февраля 2026, 14:08

Диетолог Соломатина: На пицце в офисе за год можно набрать до 7 кг лишнего веса

Фото: iStock/Alfa Studio

Регулярные перекусы пиццей на офисных днях рождениях могут привести к значительному набору веса. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.





По ее словам, важно, чтобы пицца в офисе вписывалась в общую калорийность рациона. В случае, если норма не превышается, то один кусочек пиццы на празднике не окажет существенного влияния на вес. Такие перекусы добавят не больше одного-двух кг за год.





«Однако, если вы склонны к набору веса и потребляете лишние калории, у нас плохие новости. При еженедельных перекусах можно набрать около 2 кг за месяц, даже если человек ведёт здоровый образ жизни и занимается спортом», — сказала Соломатина в разговоре с Life.ru.