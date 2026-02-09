Диетолог раскрыла, сколько кг можно набрать за год из-за пиццы на офисных днях рождения
Диетолог Соломатина: На пицце в офисе за год можно набрать до 7 кг лишнего веса
Регулярные перекусы пиццей на офисных днях рождениях могут привести к значительному набору веса. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, важно, чтобы пицца в офисе вписывалась в общую калорийность рациона. В случае, если норма не превышается, то один кусочек пиццы на празднике не окажет существенного влияния на вес. Такие перекусы добавят не больше одного-двух кг за год.
«Однако, если вы склонны к набору веса и потребляете лишние калории, у нас плохие новости. При еженедельных перекусах можно набрать около 2 кг за месяц, даже если человек ведёт здоровый образ жизни и занимается спортом», — сказала Соломатина в разговоре с Life.ru.
Она подчеркнула, что при регулярном потреблении пиццы на работе за год можно набрать до семи килограммов.