Не идеал, а партнер: Психолог объяснила, как списки «ред» и «грин» флагов мешают найти любовь

11 ноября 2025, 13:59

Психолог Сальникова: ред флаги на свиданиях не работают

Фото: iStock/Prostock-Studio

В современной культуре знакомств модно составлять списки «зеленых» и «красных флагов». Но что, если стремление к идеальной картинке из соцсетей лишает нас самого главного — живых, настоящих отношений? Психологи и обычные люди все чаще говорят: пора остановиться.





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что жизнь — не бухгалтерия, любовь — не отчетность, а избыточные требования ведут в тупик.





«Если вы будете расширять список ред и грин флагов до 15-17 пунктов, то ни один человек вам не подойдет, и вы, скорее всего, тоже никому не подойдете. Идеальность только кажущаяся», — сказала она.

«У каждого есть базовые три пункта — может, социальные или финансовые различия. Это то, что крайне важно. А в остальном нужно наблюдать, договариваться, принимать осознанные решения. Партнер не должен совпадать с вашей идеальной картинкой на 100%. Более того, он и не сможет, и это нормально», — подчеркнула Сальникова.

«Мы вспоминаем про то, что любовь — это про эмпатичную составляющую, то есть, чувствуете ли вы себя с человеком безопасно, комфортно, открыто, доверительно. Именно эти ощущения должно стать тем, что перевесит множество мелких несовпадений», — сообщила эксперт.