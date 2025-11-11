Не идеал, а партнер: Психолог объяснила, как списки «ред» и «грин» флагов мешают найти любовь
Психолог Сальникова: ред флаги на свиданиях не работают
В современной культуре знакомств модно составлять списки «зеленых» и «красных флагов». Но что, если стремление к идеальной картинке из соцсетей лишает нас самого главного — живых, настоящих отношений? Психологи и обычные люди все чаще говорят: пора остановиться.
Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что жизнь — не бухгалтерия, любовь — не отчетность, а избыточные требования ведут в тупик.
«Если вы будете расширять список ред и грин флагов до 15-17 пунктов, то ни один человек вам не подойдет, и вы, скорее всего, тоже никому не подойдете. Идеальность только кажущаяся», — сказала она.
По словам психолога, стоит определить для себя жесткие границы и зоны гибкости. Нужен не длинный перечень, а своего рода «конституция» отношений — несколько ключевых принципов.
«У каждого есть базовые три пункта — может, социальные или финансовые различия. Это то, что крайне важно. А в остальном нужно наблюдать, договариваться, принимать осознанные решения. Партнер не должен совпадать с вашей идеальной картинкой на 100%. Более того, он и не сможет, и это нормально», — подчеркнула Сальникова.
Она добавила, что ключ к настоящим, а не «бумажным» отношениям — в смещении фокуса с формальных признаков на чувства и эмоции.
«Мы вспоминаем про то, что любовь — это про эмпатичную составляющую, то есть, чувствуете ли вы себя с человеком безопасно, комфортно, открыто, доверительно. Именно эти ощущения должно стать тем, что перевесит множество мелких несовпадений», — сообщила эксперт.
Дарья посоветовала выписать в блокнот три «за» и «против», а потом посмотреть в глаза человеку, почувствовать связь с ним, ведь настоящая жизнь заключается в неидельности.