Поддержка или тренд? Гинеколог высказала свое мнение по поводу парных родов
Гинеколог Ерофеева: парные роды могут испортить психику мужчины
В современном мире парные роды часто преподносятся как модная и прогрессивная практика, особенно популярная среди молодежи. Однако так ли она необходима?
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что подобная практика подходит далеко не всем, а традиционный подход может быть более предпочтительным.
«Односложно на этот вопрос невозможно ответить, потому что женщины разные, у них неодинаковый психологический статус. Но я сторонница традиционного подхода, потому что считаю, что роды не являются тем процессом, который нужно демонстрировать мужу. Там разное происходит, даже с учетом техник обезболивания. У женщины может случиться потужевание, появиться желание сходить в туалет. Это не для слабонервных», — высказала свое мнение она.
Она отметила, что далеко не все мужчины, даже подготовленные или имеющие медицинское образование, способны адекватно реагировать на происходящее. Многие из них впоследствии признаются, что лучше бы этого не видели. Однако некоторым женщинам важна поддержка близкого человека, чтобы справиться со страхом перед незнакомой обстановкой и медперсоналом.
«Лучше психологически хорошо готовить женщину, даже иногда работать в команде с психологами, чтобы она просто знала, что будет происходить. Любой человек боится неизвестности», — пояснила гинеколог.
Подводя итог, эксперт заявила, что никогда не будет настаивать на присутствии мужа на родах, если только этого не требует индивидуальная потребность самой женщины.
«Но нужды в этом нет аосолютно никакой. Медики справятся сами», — резюмировала она.
Таким образом, несмотря на моду, решение о партнерских родах должно приниматься взвешенно, с учетом психологических особенностей обоих супругов, а не следовать общим тенденциям.