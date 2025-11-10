Поддержка или тренд? Гинеколог высказала свое мнение по поводу парных родов

10 ноября 2025, 18:54

Гинеколог Ерофеева: парные роды могут испортить психику мужчины

Фото: iStock/ Wavebreakmedia

В современном мире парные роды часто преподносятся как модная и прогрессивная практика, особенно популярная среди молодежи. Однако так ли она необходима?





Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что подобная практика подходит далеко не всем, а традиционный подход может быть более предпочтительным.





«Односложно на этот вопрос невозможно ответить, потому что женщины разные, у них неодинаковый психологический статус. Но я сторонница традиционного подхода, потому что считаю, что роды не являются тем процессом, который нужно демонстрировать мужу. Там разное происходит, даже с учетом техник обезболивания. У женщины может случиться потужевание, появиться желание сходить в туалет. Это не для слабонервных», — высказала свое мнение она.

«Лучше психологически хорошо готовить женщину, даже иногда работать в команде с психологами, чтобы она просто знала, что будет происходить. Любой человек боится неизвестности», — пояснила гинеколог.

«Но нужды в этом нет аосолютно никакой. Медики справятся сами», — резюмировала она.