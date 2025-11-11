«Каждый вечер реву в подушку»: Самойлова призналась, что переживает после разрыва с мужем
Самойлова откровенно рассказала о тяжёлом периоде после расставания с Джиганом
Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова впервые откровенно рассказала, как переживает расставание с рэпером Джиганом. Об этом сообщает StarHit.
Несмотря на уверенный внешний вид и активность в сети, звезда призналась, что сейчас ей тяжело эмоционально.
На премии Moda Topical Оксана отметила, что за улыбками и позитивными постами скрывается боль.
«Я что, не человек, что ли? Я сейчас очень чувствительная, ранимая. Я, конечно, хожу вся такая весёлая, но я, естественно, человек. Всё обдумываю ежедневно. Практически каждый вечер я реву в подушку», — призналась Самойлова.По её словам, Джиган в последнее время старается исправиться, и поклонники видят «лучшую версию» артиста. Однако Оксана подчеркнула, что процесс переосмысления отношений и эмоций требует времени.