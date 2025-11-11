«Каждый вечер реву в подушку»: Самойлова призналась, что переживает после разрыва с мужем

11 ноября 2025, 12:52

Самойлова откровенно рассказала о тяжёлом периоде после расставания с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова впервые откровенно рассказала, как переживает расставание с рэпером Джиганом. Об этом сообщает StarHit.





Несмотря на уверенный внешний вид и активность в сети, звезда призналась, что сейчас ей тяжело эмоционально.



На премии Moda Topical Оксана отметила, что за улыбками и позитивными постами скрывается боль.





«Я что, не человек, что ли? Я сейчас очень чувствительная, ранимая. Я, конечно, хожу вся такая весёлая, но я, естественно, человек. Всё обдумываю ежедневно. Практически каждый вечер я реву в подушку», — призналась Самойлова.